Portero brasileño Fábio iguala al inglés Peter Shilton como el futbolista con más partidos en la historia

El portero brasileño Fábio, del Fluminense, igualó este sábado al exarquero inglés Peter Shilton como el futbolista con más partidos profesionales disputados en la historia del fútbol, con 1.390, según medios de prensa locales.

Fábio Deivson Lopes Maciel, cerca de cumplir 45 años de edad, actuó este sábado en la victoria de su equipo 2-1 en el Maracaná contra el Fortaleza, por la vigésima jornada del Brasileirao de 2025.

Este martes, si Fábio juega contra el América de Cali por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Maracaná, se convertirá en el jugador del mundo con más partidos disputados a nivel profesional.

"Tengo que agradecer a todos los que formaron parte de mi vida, mi padre, mi madre, mis hermanas, amigos, mi esposa...intento ser un ser humano correcto. Lo importante es ayudar a mis compañeros. Gratitud, pero sin Dios nada de esto sería posible", dijo Fábio tras el encuentro.

Nacido en el estado de Mato Grosso (centro-oeste de Brasil), Fábio inició su carrera profesional en el ya extinto Uniao Bandeirante, del estado de Paraná (sur), en el que jugó 30 partidos en 1997, curiosamente el mismo año en el que Peter Shilton colgó los guantes.

En 1998, fichó por el Athletico Paranaense, donde no llegó a debutar con el primer equipo, y fue cedido un año más tarde al Cruzeiro.

Entre 2000 y 2005, jugó en el Vasco da Gama durante 150 partidos antes de regresar al Cruzeiro, en el que militó entre 2005 y 2021, con un récord de 976 partidos disputados, que lo convierten en el jugador que más veces vistió la camiseta del club de Belo Horizonte.

En enero de 2022, tras no llegar a un acuerdo de renovación con la nueva directiva del Cruzeiro, entonces en segunda división, Fábio fue anunciado por el Fluminense, con el que lleva disputados con el de este sábado 234 encuentros.

Titular indiscutible en el Flu, Fábio podrá incrementar su legendaria carrera tras renovar recientemente su contrato con el equipo carioca hasta diciembre de 2026.

Internacional con Brasil en categorías juveniles, Fábio fue convocado en varias ocasiones con la selección mayor, aunque no llegó a debutar.

En su extenso palmarés, destacan los títulos de Copa Libertadores de 2023 con el Fluminense, tres ligas brasileñas, tres Copas de Brasil, una Recopa Sudamericana y una Copa Mercosur, entre otros.

En el reciente Mundial de Clubes de la FIFA jugado en Estados Unidos, Fábio fue una de las grandes figuras del tricolor carioca que sorprendió al convertirse en el único equipo no europeo en llegar a semifinales.