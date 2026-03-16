Portugal destrona a Georgia y gana Rugby Europe Championship

Portugal dio la sorpresa el domingo al derrotar en Leganés (periferia de Madrid) a Georgia 19-17 en la final del Rugby Europe Championship, una especie de segunda división del Torneo Seis Naciones.

Los lusos sumaron así su segundo título tras batir a los campeones de las últimas ocho ediciones.

Portugal, que ocupa el puesto 16 del raking de World Rugby pero en continuo progreso, no era favorito contra Georgia, 13º del ranking y acostumbrado a medirse a las grandes potencias en los Mundiales.

España, finalista en 2025, terminó en la 3ª posición, tras imponerse 29-4 a Rumanía este domingo en el partido por el tercer puesto.

El rugby georgiano se vio el viernes salpicado por un escándalo, luego de una investigación de la Agencia Mundial Antidopaje que excluyó a seis miembros de la selección por sustituir muestras de orina.