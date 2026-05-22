Potros nacionales, al choque en el clásico de la Familia Carrillo

Ocho potros nacionales de tres años inician su peregrinaje a la triple corona este domingo 24 de mayo, en la quinta versión del clásico de la Familia Carrillo en el que Silencio Criminal destaca como favorito, de acuerdo con el Programa Oficial de Carreras.

La nómina completa de participantes está compuesta por ejemplares prometedores como Gold Edition, Wonderfull Winner, Mr. Grimaldo, Fire Light, Indian Music, Silencio Criminal, Mente Brillante y Just Ben Hur.

Esta prueba de 1,400 metros, con 24 mil 200 dólares en premios, tiene como objetivo abrir los pulmones de estos equinos que, en menos de dos meses y medio, tendrán su primera prueba de fuego buscando sumar puntos para clasificarse para la Serie Hípica del Caribe.

Como referencia, los dos únicos que han tanteado la distancia son Mente Brillante y Silencio Criminal.

Por otro lado, Just Ben Hur viene de ganarle a Silencio Criminal y a Mente Brillante por siete cuerpos. En tanto, Indian Music salió victorioso en su debut en donde superó a Fire Light y a Wonderfull Winner por 12 largos en 1,100 metros.Mientras, Gold Edition y Mr. Grimaldo, han chocado en dos ocasiones este año.

En febrero, Mr. Grimaldo triunfó por la mínima y hace menos de un mes Gold Edition, lo superó.Una carrera donde sus competidores con el paso de las semanas van madurando, adaptándose a los cambios climáticos, pista y otros factores, que los harán fortalecer para próximos compromisos en la distancia larga.

Los Carrillo desde 1950

La familia Carrillo, ha estado involucrada en la actividad hípica desde 1950 de la mano de Darío Carrillo Recuero, Rogerio de María Carrillo, Lyonel Carrillo Recuero, Carlos Carrillo Gomila, Darío Carrillo Gomila, José Carrillo Pujol, Fernando Carrillo Silvestri, Ricardo Carrillo Pulido, José Gabriel Carrillo Recuero y José Gabriel Carrillo Jr.

Hoy su legado sigue activo. Es importante destacar que el primer clásico en honor a esta familia se desarrolló un 27 de abril de 2003, en 1,800 metros donde se midieron Don Moshé, El Aparcero, Oleado, Arbatash, Tio Jaime y King Fadey.

Variada programación de fin de semana

Para el sábado el 57.1 % de las carreras la acaparan las hembras, así que de las siete competencias 4 serán de féminas destacando la carrera condicional de potrancas nacionales de tres años no ganadoras cerrando la jornada.Y en cuanto al domingo, fuera de la prueba clásica, resalta la carrera donde potrancas importadas tresañeras van en 1,100 metros en busca de su primera en la pista.