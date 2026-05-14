Preakness Stakes, una esquiva carrera para los fustas panameños

Contrario a las actuaciones de los jinetes panameños en las carreras de la Triple Corona Norteamericana que se han dejado sentir en la primera y tercera prueba de este codiciado galardón, para el Preakness Stakes ellos no han corrido la misma suerte.

Siendo así, nuestros manos de sedas registran cinco victorias de cuatro jinetes en Derby de Kentucky y 13 triunfos en el Belmont Stakes de 8 de nuestros látigos.

Sin embargo, para el Preakness Stakes solamente han podido escribir sus nombres con tinta indeleble en dos confrontaciones, siendo ellos Jorge Velásquez y Alexis Solís.

Según el compendio del Preakness Stakes, el registro del primer manos de sedas panameño en cruzar la meta por delante de sus rivales fue el chepano Jorge Velásquez, quien en el año 1981 sobre los lomos de ‘Pleasant Colony’ escenificó una enconada lucha durante todo el itinerario con ‘Bold EGo’, superándolo por un cuerpo de diferencia.

Pasadas cuatro versiones, apareció otra de las grandes luminarias del sillín istmeña, tratándose de ‘El Maestrito’ Alexis Solís, quien diera a Panamá su segundo y último triunfo de la prueba.

Esa memorable victoria se dio en 1986, año en que ‘El Sultán’ tuvo una decepcionante actuación en el Derby de kentucky con ‘Snow Chief’, logrando una gran recuperación al conducirlo al triunfo en forma magistral en el Preakness Stakes, dejando atrás a ‘Ferdinand’ y ‘Broad Brush’, paralizando las agujas del cronómetro en un estupendo registro de 1.54.4 para los mil 900 metros.

Desde que Solís levantó la huasca en señal de triunfo ese año, han pasado 39 ediciones sin anotar en los registros el triunfo en dicho cotejo de un panameño, ratificándose como una difícil competencia para emergir victorioso un látigo istmeño.

Grandes luminarias han fallado en sus intentos

Los inmortales jinetes Braulio Baeza y el corsario de las pistas norteamericanas Laffit Pincay Jr, quienes ganaron un Derby de Kentucky y tres Belmont Stakes cada uno, no pudieron hacer el ciclo de triunfos en las tres carreras, al fallar en el Preaknees Stakes.

En 1961 Baeza con ‘Crozier’ arribó en la tercera casilla. Con ‘‘Chateaugay’ en 1963 ocupó la escolta; luego en 1966 con ‘Stupendous’, perdió por cuerpo y tres cuartos ante ‘Kauai King’ y en 1969 caería batido por una cabeza ante ‘Majestic Prince’, llevando las riendas del estelarista potro ‘Arts And Letters’.

Por su parte Laffit Pincay Jr. en una de sus actuaciones saldría derrotado en 1973 con ‘Sham’ ante Secretariat y en 1984, montó al gran favorito ‘Swale’, terminando en una séptima casilla.

Manuel Icaza y Jacinto Vásquez, ganadores de Derby y el Belmont, respectivamente, experimentaron el mismo desenlace en el Preaknees Stakes.

Entre los más recientes que sucumbieron podemos mencionar a Luis Sáez, (con dos triunfos en el Belmont Stakes), con una sexta casilla en el año 2021 sobre los lomos de Umbridled Honor, en el 2022 cuarto con Secret Oath y en la pasada versión una meritoria escolta de Cosger, superado por Journalism.

Por su parte Santana Jr., que no ha logrado ganar ninguna prueba de la Triple Corona, cayó batido en la décima colocación con Ram en el 2021 y sobre Laughing en la edición del 2019.

Santana Jr. y Sáez vuelven al ruedo

Para la presente versión 151 del Preakness Stakes nuestras cartas a batir serán casualmente Ricardo Santana Jr. y Luis Sáez, fustas que han sido nuestros principales actores en las pruebas de la Triple Corona norteamericana en los últimos años.

El primero de ellos estará sobre los lomos de Pretty Boy Miah, con gabela de 15-1 arrancando del carril externo número 14, en tanto que Sáez llevará las riendas de The Hell We Did, que saldrá del cajón 7, con momio de 30-1, jinetes que tratarán de acabar la sequía de triunfos de los fustas panameños en el Preakness Stakes.

El Preakness Stakes se celebrará el sábado 16 de mayo, esta vez en Laurel Park, debido a las remodelaciones llevadas a cabo en Pimlico, sobre una distancia de mil 900 metros y premio de dos millones de dólares, con matrícula de 14 ejemplares.

A juzgar por las gabelas, Iron Honor (Flavien Prat), Taj Majal (Sheldon Russell), e Incredibold (Jaime Torres), forman la terna de ejemplares con las mejores opciones de triunfo.

* En las últimas 39 versiones corridas del Preaknees, los fustas criollos no han logrado triunfos.