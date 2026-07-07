$!Preparadas para brillar

La Selección de Gimnasia Aeróbica de Panamá se anunció lista para dar más del 100% en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica, certamen de la Confederación Sudamericana de Gimnasia, que se realizará del 7 al 12 de julio en Buenos Aires, Argentina.

“El equipo están muy bien”, indicó su entrenadora Stefany Meza. Añadió que “se han esforzado mucho y llevan varios meses de preparación”.

La coach afirmó que este evento es el más importante de la zona sur del continente y es importante que las chicas tengan un fogueo de un nivel exigente, de cara al Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica 2026, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Pamplona, España, y además del Panamericano, en noviembre, en Brasil.

Meza confirmó que el equipo está conformado por 15 chicas, de entre los 9 y 18 años de edad, y que competirán en las categorías de 9 a 11 años (desarrollo nacional), de 12 a 14 (youth), de 15 a 17 (junior) y de 18 y más (senior), en las modalidades de individuales, tríos y grupos (de 5 atletas).

Meza señaló que son 20 deportistas (1 chico) bajo su responsabilidad, y varios de estos no participan en el sudamericano porque se están iniciando en la disciplina y hay casos de otros que se están enfocando para el Mundial, entre otras competencias.

La delegación viajó ayer lunes a tierras argentinas, ya para hoy y mañana se prevén sesiones de entrenamiento, y para el jueves 9, iniciará oficialmente el campeonato, que consiste en Clasificatorias y Finales en todas las categorías y modalidades.