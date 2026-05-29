Presidenta de México entrega su boleto al Mundial a ganadora de concurso de dominadas

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó el viernes su boleto para la inauguración del Mundial en México a una joven ganadora de un concurso de dominadas de balón.

La mandataria entregó el billete simbólico, hecho de cartón negro marcado con el serial 00001 para el 11 de junio en el emblemático estadio Azteca. Ubicación: fila 1, asiento 1, a nombre de Claudia Sheinbaum Pardo.

México organizará el Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum ha criticado el alto precio de los boletos para el torneo y anunció hace meses que vería el partido inaugural en una multitudinaria concentración con pantallas gigantes en la plaza central del casco histórico de la capital.

Yolette Cervantes Cuaquehua, de las montañas del estado de Veracruz (sur), fue la ganadora del boleto para el Azteca. Además de esta joven de 21 años, otras tres chicas recibieron entradas para ir a otros partidos del Mundial en México.

“No van a representar a la presidenta”, les dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. “Van a representar a México y no hay más orgullo de todas y todos los mexicanos que ustedes nos representen”.

“Estoy muy emocionada”, expresó Cervantes. “Sigamos impulsando el fútbol femenil porque todas las mujeres tenemos nuestros talentos, cualidades y qué bueno que se puedan dar a conocer”.

Las jóvenes hicieron dominadas de forma individual y luego juntas en círculo. Sheinbaum las observaba sonriente y aplaudía desde el podio.

Entre las juezas para elegir a la ganadora estuvieron la estrella del fútbol mexicano Charlyn Corral y la arbitra profesional Katia Itzel García.

México ya organizó dos mundiales en el pasado, en 1970 y 1986. Y en las inauguraciones -también celebradas en el Azteca- los presidentes de la época fueron abucheados por la multitud.