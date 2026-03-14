Principales declaraciones tras la sesión de clasificación del GP de China

Estas son algunas de las principales declaraciones de los protagonistas tras la sesión de clasificación del Gran Premio de China, disputada este sábado en el circuito de Shanghái:. LANDO NORRIS (MCLAREN, 3ª línea)"Mi último sector ha sido bastante pobre y hemos estado perdiendo un poco en las rectas con respecto a algunos de los otros coches, algo que tenemos que entender por qué. La última curva aquí es como mi peor curva de la temporada, no consigo hacerla bien, y cometí un error bastante grande en mi última vuelta. Donde estamos ahora es donde merecemos estar y donde debemos estar".. MAX VERSTAPPEN (RED BULL, 4ª línea)"No funciona nada. Así que simplemente no es agradable. No puedo atacar. Cada vuelta es, sinceramente, supervivencia para mí. No lo estoy disfrutando en absoluto. Es simplemente muy inconsistente. No puedo crear una referencia en clasificación. Haga la vuelta que haga, pienso: ¿ya está? ¿Puedo ir cuatro décimas más rápido? ¿Quizá? ¿Puedo ir cuatro décimas más lento? También hay muchas posibilidades, porque todo es un caos".. CARLOS SAINZ (WILLIAMS, 9ª línea)"Estoy muy contento con mi vuelta de hoy. Hemos progresado mucho este fin de semana y hemos logrado poner el coche en una mejor ventana para esta sesión. Sigo teniendo la sensación de que me faltan kilómetros para desbloquear más rendimiento, pero me quedo con lo positivo, ya que hoy hemos exprimido todo lo que podíamos. Estamos todavía muy lejos de donde queremos estar y mañana seguirá siendo una carrera complicada, pero es otra oportunidad de aprendizaje mientras intentamos sacar el máximo y seguir mejorando".. SERGIO PÉREZ (CADILLAC, 11ª línea)"Hoy pudimos obtener más información y aprendimos mucho en la esprint de cara al Gran Premio. Lamentablemente la clasificación se vio comprometida porque salimos tarde, perdimos una tanda y luego un problema de despliegue nos costó mucho tiempo. Creo que había bastante más potencial. Aún es muy pronto para el equipo, estamos aprendiendo día a día y esperamos que mañana podamos hacer una buena carrera con los equipos que tenemos alrededor y llevar ambos coches a la meta".. GABRIEL BORTOLETO (AUDI, 8ª línea)"Hoy el coche se sintió bastante decente y creo que dimos buenos pasos en la dirección correcta respecto a ayer. La carrera esprint fue bastante tranquila para mí: conseguí mantenerme un poco en la pelea, pero el coche de seguridad no facilitó las cosas; en cualquier caso, nuestra atención ya estaba puesta en la clasificación. Hacia el final de la Q2 intentaba exprimir un poco más de tiempo por vuelta y probablemente ataqué demasiado en la entrada. Perdí la parte trasera y, cuando la recuperé, ya era demasiado tarde, así que acabé trompeando. Probablemente habría sido difícil llegar a la Q3 de todos modos: la vuelta fue correcta, pero no lo suficientemente buena como para conseguirlo".