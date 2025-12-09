Prioridad: estadios óptimos para la temporada de béis

Redacción | La temporada de béisbol panameño arranca oficialmente el 3 de enero próximo, con la primera fecha del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) acelera detalles para que los estadios, que van a albergar partidos del torneo, estén impecables, para la comodidad del público y de los peloteros.

“Estamos trabajando en todos los estadios que van a ser utilizados para el Campeonato Juvenil. Tenemos algunas situaciones económicas en la institución, algunos dineros que no podemos utilizar en estos momentos, además ya se dio el cierre fiscal del año y se nos imposibilita hacer compras y adquisiciones rápidas; sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para tener listos los estadios”, aseguró el subdirector General de Pandeportes, Félix Guillermo Abadía.

“Nos estamos enfocando en el campo de juego, con nuestro departamento de mantenimiento, de manera que la grama, arcilla y montículo estén en óptimas condiciones”. El funcionario afirmó que se están atendiendo “luminarias” y “áreas comunes de los estadios”, con un énfasis en la reparación de tableros y pantallas.

Además reconoció que “hay algunos que no podemos hacer mucho más, pues se encuentran en obras, no se han entregado formalmente a la entidad, no podemos meterle la mano con nuestro personal, pues tenemos que esperar que se cumpla la obra”.