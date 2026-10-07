"Prohibir no es proteger": el Brasileirão vuelve con protestas por el fin de las apuestas

Las protestas por la prohibición de las apuestas en línea marcaron este miércoles los partidos de la 29ª jornada del Campeonato Brasileño, la primera tras el parón por la fecha FIFA y en la que Fernando Diniz fue destituido como técnico del Corinthians.

En una campaña organizada por las casas de apuestas, vallas publicitarias de cada estadio mostraron mensajes de reprobación a la decisión anunciada el 25 se septiembre por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva de prohibir las apuestas en Brasil.

Frases como "Prohibir no es proteger", "¿A quién beneficia prohibir a quienes cumplen las normas?, "No se cambian las reglas a mitad de partido", "La demanda no desaparece, solo cambia de destino", "¿A quién le interesa el mercado ilegal?" y "¿Quién se beneficia de las apuestas ilegales?" aparecieron en los carteles a pie de campo durante los partidos.

La jornada dejó además otra imagen inédita, pues la prohibición también incluye cualquier tipo de publicidad de apuestas, y varios clubes lucieron sus camisetas sin patrocinios por primera vez en mucho tiempo.

Las "bets", como se conoce en Brasil a las casas de apuestas en línea, eran las principales patrocinadoras del fútbol local, pero Lula da Silva justificó la decisión por los efectos nocivos en la salud pública y las finanzas de las familias brasileñas.

El lunes se cumplió el plazo para atender la prohibición dictada por el mandatario, quien el 25 de octubre se medirá en el balotaje contra el senador derechista Flávio Bolsonaro, que encabezó el domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

- Corinthians en crisis -

En el plano deportivo, el Corinthians encadenó su séptima derrota seguida y se acercó a la zona de descenso al caer 2-1 en su visita al Internacional de Porto Alegre.

La derrota le costó el cargo al exseleccionador Fernando Diniz, cuya destitución se anunció minutos después en las redes sociales del Timão.

"Había que tomar una decisión: necesitamos un nuevo impulso, tenemos que volver a sumar puntos y ser protagonistas en casa. Por desgracia, eso no estaba sucediendo. La decisión es mía y del presidente", declaró luego en rueda de prensa el ejecutivo de fútbol del club, Marcelo Paz.

Los gaúchos se adelantaron a los 40 segundos con un gol de Vitinho y ampliaron en el minuto 77 con Alan Patrick, tras un grave error del argentino Rodrigo Garro dentro de su propia área.

El joven André Luiz redujo en el 80' para el Corinthians, que pese a disponer de múltiples oportunidades, no logró puntuar.

"Llevamos una camiseta que supone una gran responsabilidad, sabemos lo que eso significa (...)Vamos a seguir trabajando para salir lo antes posible de esta zona incómoda", explicó el defensa del Corinthians Gustavo Henrique.

La victoria da vida al Inter, que llega a 31 puntos y es el primer equipo en descenso, a un punto precisamente del Corinthians, primer equipo en zona de salvación con 32 unidades.

- Cruzeiro, cuarto -

Cruzeiro subió al cuarto lugar con una victoria por 2-0 en casa contra Sao Paulo, con un tanto justo antes del descanso de Kaio Jorge y otro en el minuto 57 del joven Zé Lucas.

"Es una noche muy especial para mi. Marcar mi primer gol como profesional, con esta camisa y en el Mineirão...seguimos trabajando firme en busca de una plaza en la Libertadores", dijo el joven Zé Lucas.

Con la victoria, Cruzeiro superó a Fluminense y Bahia y se situó cuarto, con un punto menos que el Paranaense, tercero. Y el Sao Paulo, con su segunda derrota seguida, en 11º, con 36 puntos.

En Río de Janeiro, el Vasco da Gama sigue con su recuperación y se impuso por 2-1 en su visita al Botafogo, en el derbi carioca de la jornada.

Vasco se adelantó con un tanto del argentino Alan Lescano (28') y otro de David (51'). Alex Telles redujo en el minuto 60 para el Botafogo, que terminó silbado por su afición.

Con la victoria, la tercera seguida en el torneo, el Vasco llegó a la 14ª plaza con 34 puntos, uno menos que el Botafogo.

La 29ª jornada se completará este domingo, destacando la visita del líder Flamengo al Santos de Neymar y el duelo entre el Palmeiras, segundo, contra el Bahia, cuarto.