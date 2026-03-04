Pronto, la Bowling King

Redacción | La nueva temporada de la Bowling King League levanta su telón el próximo lunes 9 de marzo, con una fecha inaugural desde las 7:00 p.m. en las canchas de Albrook Bowling, Albrook Mall, en Ciudad de Panamá.

Esta versión reunirá a diez equipos, que representan a regiones del país, con varios seleccionados nacionales de bolos. Se jugarán 10 puntos por noche para sacar una clasificación para después jugar la final.

Cabe recordar que la temporada 2025-2026 cerró el pasado 26 de enero, con 30 semanas en su ronda regular, y 16 equipos, disputada también en Albrook Bowling, y que coronó al equipo de San Blas (Jorge Rodríguez, Carlos Giraldi y Vicky Narváez).