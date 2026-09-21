$!ProSpec Series: sólida apuesta para el futuro del automovilismo

La ProSpec Series by Changan irrumpió con fuerza en el panorama del deporte a motor en Panamá con una propuesta que incentiva a cualquier persona a atreverse a tomar el volante y experimentar lo que se siente ser un piloto de carreras.

Esta primera categoría monomarca del automovilismo del país debutó el pasado sábado 22 de agosto, en la pista del Autódromo Panamá, ubicada en Capira, Panamá Oeste, con la primera de cinco válidas que se extenderán al verano de 2027.

En esta prueba inaugural, que se celebró de noche, compitieron 16 pilotos en 16 autos de la automotriz Changan con la misma preparación y solo una diferencia: la habilidad de cada conductor. Una de las curiosidades del evento fue la participación de la costarricense Sofía Calderón, de apenas 14 años, pero con experiencia en el manejo, al ser piloto de Karting.

La joven terminó en la cuarta posición con 16 puntos y ya se perfila como una de las figuras a seguir. Carlos Párraga se impuso en ambas mangas —incluyendo la disputada bajo lluvia— y sumó el máximo de 24 puntos para acabar líder del campeonato.

“Este tipo de productos [ProSpec Series] se convierte en un producto turístico en Panamá, pues de 16 participantes, 10 son extranjeros, y eso es lo que tratamos de impulsar, que vengas, corras sin preocupación, pues los autos están en el Autódromo, y nosotros nos encargamos de la mecánica”, señaló el presidente del Autódromo Panamá, Norberto Navarro.

“Ya hemos hecho el pedido de 14 carros más, para el año que viene. El plan es que sean 30 autos en la pista, todos igualitos”, añadió. Navarro aseguró que esta primera fecha de la ProSpec Series fue un éxito rotundo y confirmó que, para este domingo 11 de octubre, será el “segundo round”, pero diurno, pues “hay pilotos que también trabajan los sábados y se le complica un poco participar. Se va a intercalar el día, éste va a ser domingo, junto a la final de la categoría Street Legal y Motovelocidad”.