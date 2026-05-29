PSG-Arsenal, la consagración de un equipo de leyenda o el cobro de una deuda histórica

Budapest, la llamada "puerta del Este" de Europa, dará el sábado acceso a la gloria a un PSG que quiere ser leyenda o a un Arsenal que busca conquistar la primera Champions League de su historia.

Parisinos y londinenses, campeones de sus respectivas ligas y últimos supervivientes de una competición que comenzó en septiembre con 36 equipos en liza, se enfrentan en el Puskas Arena (16H00 GMT) de la capital húngara en la final de la Liga de Campeones.

El PSG de Luis Enrique aspira a una segunda Champions consecutiva que lo elevaría al rango de equipo de legendario, a la altura del Real Madrid de Zinedine Zidane, único club que ha revalidado título (2016-2018) bajo la actual denominación de la competición.

Los Gunners, flamantes campeones de su primera Premier League en 22 años, quieren llevar a sus vitrinas la tan ansiada Orejona y pasar página definitivamente de las últimas cuatro finales europeas perdidas desde el título de la Recopa en 1994.

Una de ellas fue la final de la Champions en 2006 ante el FC Barcelona, en un partido que los londinenses disputaron casi desde el principio con un hombre menos, y en el que pese a haberse adelantado en el marcador terminaron sucumbiendo en la parte final del duelo.

- Liberado de presión -

Para exorcizar esos fantasmas, el equipo de Mikel Arteta ha dado el primer paso al conquistar el campeonato inglés luego de tres segundos puestos consecutivos.

Este logro puede liberar de presión a los jugadores, conscientes de que sea cual sea el resultado en Budapest, vivirán una celebración en Londres la próxima semana ante su afición.

Pero más allá de ese refuerzo moral, el Arsenal cuenta con sólidos argumentos futbolísticos para que el favoritismo del PSG sea sólo "ligero". Tan sólidos como su defensa, que presume de haber recibido sólo seis goles en sus 14 partidos disputados en esta Champions (por los 22 en contra del PSG).

El Arsenal llega al partido decisivo sin conocer la derrota, y luego de haber protagonizado una primera fase con ocho victorias en otros tantos partidos.

Con el brasileño Gabriel y el francés William Saliba asegurando el cerrojo en el eje de la zaga y el arquero español David Raya siempre atento en las escasas ocasiones en las que se ve obligado a intervenir, el Arsenal cuenta con la pelota parada como su principal recurso ofensivo.

Es ahí dónde emerge la figura de Declan Rice y el guante en su pie derecho. El internacional inglés es considerado por su entrenador el "faro" del equipo.

"Llegar a la final es una cosa, ¡qué logro! Pero ganarla... la verdad es que aún no encuentro las palabras, porque todavía no ha sucedido. No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero sería increíble", declaraba recientemente en una entrevista para la UEFA.

- Posible récord goleador -

Pero si hay un equipo en Europa con el potencial ofensivo suficiente para penetrar por la telaraña londinense es el PSG, con sus 44 goles en 16 partidos de Champions, a sólo un gol del récord histórico del Barcelona 1999-2000.

Si el Arsenal ha mantenido una progresión constante en los últimos años (cuartofinalista, semifinalista y finalista en las tres últimas ediciones de la Champions), el PSG de "Lucho" mantiene también un crecimiento constante basado en un fútbol netamente ofensivo y más alejado de los principios del rigor táctico de los Gunners.

"Por supuesto, será difícil, pero hemos demostrado una vez más que podemos ganar a cualquier equipo siempre y cuando juguemos a nuestro estilo y lo demos todo en el campo", opina el extremo georgiano Khvicha Kvaratskhelia, autor de diez de los 45 goles de su equipo en esta Champions.

Aunque no estará en el Mundial, un título el sábado reforzaría la candidatura de "Kvaradona" a suceder a su compañero Dembélé como Balón de Oro.

El francés, ex del FC Barcelona, así como el lateral marroquí Achraf Hakimi, parecen haber dejado atrás sus recientes problemas físicos y todo indica que estarán en el once inicial el sábado.

Las lesiones, la inusual pretemporada por la disputa del Mundial de Clubes, y el paso por el repechaje a octavos en esta Champions parecen ya vagos recuerdos para un equipo que llega al partido del año en su pico de forma, y más descansado que un Arsenal que ha tenido que sudar por la Premier hasta el final.