PSG, Bayern, Manchester City, Milan: un viernes de lujo en las ligas europeas

Los telespectadores tendrán un dilema importante el viernes, cuando se abran las jornadas de las diferentes ligas europeas de fútbol con partidos de grandes equipos, que jugarán además de manera prácticamente simultánea.

La Bundesliga arrancará ese día con el campeón Bayern Munich recibiendo al Stuttgart, mientras que en Inglaterra el Manchester City visita al Crystal Palace, el AC Milan recibe al Unione Venezia, en España el Villarreal visita al Alavés y el campeón francés Paris Saint-Germain buscará su primer triunfo en esta Ligue 1 ante el nuevo Lille de Davide Ancelotti.

. Inglaterra: Emery reta al Arsenal

El partido estelar de la 2ª jornada de la Premier League será precisamente el que la cierre, el lunes 31: el defensor del título, el Arsenal, visita al Aston Villa de Unai Emery, exentrenador de los Gunners.

Será además un pulso entre técnicos españoles, con Mikel Arteta como favorito ante unos Villanos que arrancaron la temporada con una bofetada (derrota 4-0 en Brighton) y que han perdido a varias de sus figuras en el mercado, principalmente Morgan Rogers (al Chelsea) y Youri Tielemans (al Manchester United).

En la primera fecha, el United fue una de las decepciones al caer en Hull y ahora buscará sus primeros puntos del curso en Old Trafford contra el modesto Ipswich.

. España: Julián Álvarez, bajo el foco

En plena tormenta después del concierto de pitos y abucheos que tuvo que escuchar en su contra por parte de la hinchada del Atlético de Madrid, el atacante argentino Julián Álvarez se aleja del estadio Metropolitano y visita el sábado al Sevilla, que hasta ahora ganó sus dos partidos jugados.

El futuro de la "Araña", al que los hinchas rojiblancos reprochan su deseo expreso de hace unas semanas de abandonar la entidad, sigue acaparando el interés y cada movimiento o gesto será especialmente escrutado.

Los dos grandes del torneo, Real Madrid y Barcelona, tienen por su parte partidos en principio asequibles en esta 3ª jornada de LaLiga, como locales contra el recién ascendido Málaga y el Rayo Vallecano.

. Italia: Cesc en el Diego Maradona

Antes de la temporada, el Nápoles intentó fichar a Cesc Fábregas como entrenador, pero finalmente el español prefirió seguir en el Como, equipo revelación de la última Serie A, y el equipo de la capital de Campania optó por Massimiliano Allegri como reemplazo de Antonio Conte.

El domingo, Cesc visita el estadio Diego Maradona para desafiar en la 2ª jornada a un Nápoles al que ya eliminó por penales en febrero en cuartos de final de la Copa de Italia y con el que protagonizó dos empates a cero en los duelos ligueros del pasado curso.

El Como no pudo ganar en la primera fecha (1-1 ante Udinese) y tratará ahora de demostrar que puede repetir el gran papel de la pasada campaña y rivalizar con los grandes, incluido el campeón Inter de Milán, que visita ese mismo día Cagliari con la intención de lograr un resultado amplio para desplazar del liderato a la Roma, que visitará el lunes al Lecce.

. Alemania: el Bayern levanta el telón

Después de levantar ya un trofeo el pasado fin de semana al ganar 2-1 en Dortmund en la Supercopa de Alemania, el Bayern Munich tiene el honor de inaugurar la Bundesliga 2026-2027 recibiendo en su Allianz Stadium al Stuttgart.

Después de ganar 13 de las últimas 14 ediciones de la Bundesliga, con la única excepción de la que conquistó en 2024 el Bayer Leverkusen, la hegemonía del gigante bávaro es indudable, con un plantel continuista, en el que siguen asustando en ataque Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise.

"Alguien puede pensar que nos faltará hambre por todo lo que ganamos el año pasado, pero no será así. No nos vamos a dormir y vamos a tratar de ganarlo todo", prometió el entrenador Vincent Kompany.

. Francia: Un Ancelotti contra el PSG

En 2012, un joven Davide Ancelotti entró en el "staff" del PSG como preparador físico de su padre, el entrenador Carlo Ancelotti.

Catorce años después, Davide vuela en solitario y debutó con triunfo el pasado fin de semana como entrenador del Lille, con el que recibe el viernes en la apertura de la 2ª jornada al equipo parisino, que sufrió para salvar un punto en el campo del Rennes el pasado domingo, gracias a un doblete salvador de su nuevo atacante español Ferran Torres.

"Fueron para mí momentos increíbles", contó el pasado mes Davide Ancelotti al diario deportivo L'Équipe al recordar su paso por el PSG en los inicios de su carrera, a solo unas semanas de este reencuentro.