PSG iguala 2-2 con Lorient antes del Bayern

El PSG empató 2-2 ante el Lorient este sábado en el Parque de los Príncipes, en París, en la 32ª fecha de la Ligue 1.

Los hombres dirigidos por el español Luis Enrique, que realizó varias rotaciones, se adelantaron dos veces por medio de Ibrahim Mbaye (6') y Warren Zaïre-Emery (62'), pero el modesto equipo visitante igualó con goles de Pablo Pagis (12') y de Aiyegun Tosin (77').

Tras este encuentro programado en medio del doble duelo contra el Bayern Munich por las semifinales de la Liga de Campeones de Europa (5-4 para el PSG en la ida), los líderes (70 puntos) cuentan con siete puntos de ventaja sobre el segundo, el Lens, que visita la noche del sábado al Niza.