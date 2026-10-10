PSG suma tercera victoria seguida, Mónaco empata pero sigue líder

El PSG encadenó una tercera victoria consecutiva en Ligue 1, ante Le Mans 3-1, este sábado en la sexta fecha, y prosiguió su escalada en la tabla, que sigue liderada por el Mónaco pese a su empate 2-2 ante el Toulouse.

Cuando iban ganando 2-0, gracias a una magnífica acción de Matthis Abline (38'), los monegascos sufrieron los ataques del Toulouse en la segunda parte, que finalmente logró su tercer 2-2 de la temporada en otros tantos desplazamientos.

A pesar de este empate, el Mónaco del DT brasileño Filipe Luís, único equipo invicto en el campeonato galo, se mantiene líder con 14 puntos gracias a las derrotas del Lyon y del Paris FC, pero solo cuenta con un punto de ventaja sobre el Lille, su nuevo inmediato perseguidor.

Los "Dogos" subieron al podio al imponerse al Le Havre (1-0), pero no brillaron frente al colista del campeonato.

Pero la imagen del gigante PSG comienza a vislumbrarse en el retrovisor de los equipos de la cabeza.

El vigente campeón de liga y de Europa por fin ha arrancado su temporada liguera con un tercer triunfo consecutivo, que permite a los parisinos alcanzar provisionalmente el quinto puesto, justo por detrás de Lyon y de Paris FC, que poseen el mismo número de puntos.

- Rotaciones con la mente en el City -

Esta victoria tardó en perfilarse, con un equipo muy retocado de inicio, como era de esperar tras un parón internacional muy exigente en términos de energía, pero terminó quedando grabada de forma indeleble después de la entrada en juego de los habituales titulares.

Así, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez y Lucas Digne fueron titulares en defensa, el joven Dro Fernandez (18 años) en el centro del campo y Mika Godts en ataque, mientras Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Vitinha, Marquinhos o incluso Willian Pacho se sentaban en el banquillo.

En cuanto a Ousmane Dembélé y Nuno Mendes, ni siquiera participaron en el encuentro, observando, como estaba previsto, un período de descanso.

Fue el centrocampista brasileño Lucas Beraldo quien abrió el marcador de penal tras una mano de un jugador de Le Mans (19').

Tras el empate de Louis Mafouta (54'), Khvicha Kvaratskhelia se mostró oportunista en su primer balón después de un potente disparo de Fabián Ruiz (61'), antes de que Maghnes Akliouche rematara la faena (68').

El gol de "Kvara" quizá tenga como consecuencia un aumento de confianza para el georgiano, autor de un inicio de temporada sin brillo, después de haber desempeñado un papel determinante en la conquista de la segunda estrella europea la temporada pasada.

Un éxito valioso para el PSG que aporta serenidad antes del choque en el campo del Manchester City en Liga de Campeones el miércoles.