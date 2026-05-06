Puertorriqueño Correa se pierde resto de temporada de Grandes Ligas por lesión

El puertorriqueño Carlos Correa, figura de los Astros de Houston, tendrá que ser operado del tobillo izquierdo y se perderá probablemente el resto de temporada de las Grandes Ligas de béisbol, informó este miércoles el equipo texano.

Correa, de 31 años, se rompió un tendón del tobillo durante la práctica de bateo previa a la victoria del martes 2x1 ante los Dodgers de Los Ángeles en el Daikin Park de Houston.

"Necesito una cirugía en el tendón de mi tobillo izquierdo", confirmó el propio campocorto puertorriqueño a medios este miércoles.

"Estaba bateando en la caja, un día normal, me sentía muy bien", comentó. "Hice gran parte de mi rutina, di un swing y simplemente todo se vino abajo. Se rompió por completo y luego caí al suelo y no pude apoyar el pie".

Los Astros confirmaron que "se espera que la lesión deje a Correa fuera por el resto de la temporada".

Esta campaña el puertorriqueño bateaba con registro de .279, tres jonrones y 16 carreras impulsadas. Su pérdida es otro duro golpe para unos Astros que tratan de recuperarse de su ausencia del año pasado en playoffs, la primera desde 2016.

Houston, que ocupa la penúltima plaza de la Liga Americana con 15 victorias y 22 derrotas, ha padecido otras bajas este año como la lesión en el músculo oblicuo del receptor dominicano Yainer Díaz.

El también dominicano Jeremy Peña también se recupera de una fractura en un dedo y de una distensión en el tendón de la corva.