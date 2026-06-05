Puro instinto: animales de zoológico mexicano vaticinan resultados de juegos mundialistas

Dos elefantas caminan sobre una minicancha de fútbol improvisada en el zoológico de Guadalajara. Dos arcos, la pelota, las banderas de México y Sudáfrica y apetitoso pasto son sus artilugios para predecir el resultado del partido inaugural del Mundial 2026.

En segundos las bestias deciden comerse primero la yerba del lado mexicano y la predicción está hecha. Poco después una de las elefantas tira el arco sudafricano para "confirmar" el pronóstico que favorece al país que las acoge en el juego del próximo jueves.

Este ejercicio de adivinación de cara al mundial de fútbol, que tiene como antecedente al inolvidable pulpo Paul en Sudáfrica 2010, es una "actividad de enriquecimiento ambiental", explica a la AFP el veterinario zootecnista Iván Reynoso.

"La idea es que los animales van a realizar predicciones de distintos partidos que se jugarán", añade el experto.

De inmediato, es turno de Chenchi y Faustina, dos gorilas de tierras bajas. Se les presentan dos piñatas con la forma de las camisetas de España y Uruguay, que medirán fuerzas el 26 de junio en la propia Guadalajara.

Las simias se acercan y parecen conscientes de que anticipar un choque entres dos viejos campeones mundiales es cosa seria. Se detienen, esperan unos segundos y de pronto una va directo hacia la camiseta uruguaya. "¡Es claro, es claro quién ganó!", exclama una de las encargadas del zoológico.

Ahora le toca a la puma Muluk, quien debe elegir entre las figuras del tigre siberiano, mascota del seleccionado de Corea del Sur, y el león de Bohemia que el once de República Checa adopta como su identidad visual.

Tras unos minutos de suspenso, Muluk da una vuelco sobre los pedazos de carne colocados en un brazo del tigre y deja claro su vaticinio para el juego del 11 de junio, también en Guadalajara.

Reynoso dice que estos ejercicios son importantes para estimular la conducta natural así como la actividad física y mental de los animales. Y sobre sus vaticinios subraya que "tienen totalmente la libertad de elegir".

"Este tipo de actividad los enriquece bastante, no solamente en el tema visual para el público sino para ellos también, estimula bastantes sentidos", añade.

El último pronóstico lo hacen seis jirafas que parecen honrar su origen africano: dan por ganadora a la República Democrática del Congo sobre Colombia, en el juego del 23 de junio.