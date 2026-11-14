Racing Bulls renueva a Lawson y Lindblad para la temporada 2027 de F1

La escudería de Fórmula 1 Racing Bulls anunció este jueves la renovación para 2027 de sus dos pilotos actuales, el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad.

A falta de tres carreras para el final del campeonato (Las Vegas, Catar y Abu Dabi), Lawson ocupa la 9ª posición en el campeonato de pilotos, mientras que Lindblad, de 19 años, es 11º en su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo.

"Ambos han demostrado sus capacidades y su potencial a lo largo de la temporada (...) Juntos contamos con una base sólida para aprovechar los progresos realizados este año", declaró el director del equipo Alan Permane, citado en el comunicado de la escudería, que tradicionalmente sirve de cantera de pilotos para Red Bull.

Si bien la continuidad de Lindblad ofrecía pocas dudas, más incierta era la de Lawson, después de que el piloto de 24 años llegara al equipo a comienzos de 2025 tras haber disputado únicamente dos carreras con Red Bull.