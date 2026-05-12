Rafa Jódar sigue adelante en Roma y Ruud despide a Musetti

El joven tenista español Rafael Jódar, la gran sensación del circuito ATP en lo que va de temporada 2026, se clasificó para los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, instancia que también alcanzó el noruego Casper Ruud, que eliminó a uno de los favoritos, el local Lorenzo Musetti.

Jódar, de 19 años, se impuso al estadounidense Learner Tien por 6-1 y 6-4 (N.21 del mundo), y repite al menos el resultado logrado recientemente en el Masters 1000 de Madrid, donde cayó eliminado en cuartos frente al N.1 del ranking Jannik Sinner.

El joven madrileño, que comenzó el año en el puesto 168 de la clasificación mundial, ha ascendido ya al puesto 34 y si sólo te tienen en cuenta los resultados de 2026, es el 12º mejor tenista de la temporada.

En cuartos, Jódar se medirá al vencedor del duelo entre Alexander Zverev (N.3) y el italiano Luciano Darderi (N.20).

También se clasificó para cuartos Ruud (N.25 del mundo), tras ganar en dos sets a Musetti (6-3 y 6-1), semifinalista el año pasado en el Foto Itálico.

Ruud se medirá en cuartos al ruso Karen Khachanov (N.15), que acabó con el croata Dino Prizmic, otras de las sensaciones en Roma, tras ganar en primera ronda a Novak Djokovic luego de haber superado las clasificaciones previas al torneo romano.