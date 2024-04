Rajon Rondo, dos veces campeón de la NBA, anuncia su retirada

El base Rajon Rondo, cuatro veces All-Star de la NBA, confirmó este martes que puso fin a una carrera de 16 años en la que ganó dos anillos de campeón con los Boston Celtics y Los Angeles Lakers.

Rondo, de 38 años, estaba sin equipo desde que terminó la temporada 2021-2022 con el uniforme de los Cleveland Cavaliers.

"He terminado. No puedo (...) Prefiero pasar tiempo con mis hijos", dijo Rondo en el podcast 'All The Smoke' sobre la posibilidad de volver a las pistas.

Jugador de fuerte carácter y excelente visión de juego, Rondo fue seleccionado en el Draft de 2006 con el número 21.

Dos años después fue una pieza clave del 17º título de los Celtics, último hasta ahora de la emblemática franquicia, como complemento de lujo del trío estelar formado por Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen.

Doce años después tuvo un papel menos decisivo en el último anillo conquistado por los Lakers, la otra franquicia más laureada de la NBA.

En esa ocasión Rondo contribuyó con un rol de suplente al equipo comandado por LeBron James en los playoffs de Orlando (Florida), disputados a puerta cerrada por la pandemia de covid-19.

El base lideró la liga en asistencias durante tres temporadas (entre 2011 y 2013 y 2015-2016) y otra en robos (2009-2010).

En total Rondo promedió 9,8 puntos, 7,9 asistencias y 4,5 rebotes en sus 957 partidos en la NBA, en los que también vivió breves etapas en los Dallas Mavericks, Sacramento Kings, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Atlanta Hawks y Los Angeles Clippers.