Ramírez lidera remontada de los Guardianes y fuerza el quinto juego ante los Medias Blancas

Con un José Ramírez inspirado, los Guardianes de Cleveland vencieron este jueves 9x5 a los Medias Blancas de Chicago para empatar la serie 2-2 y forzar un quinto y decisivo partido en los playoffs de la serie divisional de la Liga Americana de las Grandes Ligas.

El dominicano Ramírez conectó un jonrón de dos carreras en el quinto episodio y añadió un sencillo impulsor en el sexto, en el que Cleveland castigó al pitcheo rival para conseguir su segunda victoria consecutiva en Chicago, después de perder los dos primeros encuentros.

Los Guardianes evitaron que los Medias Blancas celebraran en casa una clasificación en playoffs por primera vez desde 1906.

El quinto partido se disputará el sábado en Cleveland.

"Va a haber una energía increíble", dijo Ramírez.

Los Medias Blancas, que buscaban prolongar una temporada inesperada tras encadenar tres campañas consecutivas con al menos 100 derrotas, anotaron sus primeras cuatro carreras mediante una base por bolas, un pelotazo y dos elevados de sacrificio.

Miguel Vargas conectó un jonrón solitario en el noveno episodio para acercar a Chicago, pero Gavin Williams entró al relevo y retiró a los últimos tres bateadores para sellar la victoria.

El ganador de la serie se enfrentará a los Rays de Tampa Bay en la serie de campeonato de la Liga Americana, con un boleto a la Serie Mundial en juego.

Tampa Bay barrió 3-0 a los Yankees y aseguró su clasificación el miércoles.