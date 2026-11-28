Ramón Sosa fue la carta sorpresa de Abel Ferreira este sábado en la final de la Copa Libertadores. El paraguayo respondió a la confianza del DT de Palmeiras y anotó el gol que dio la cuarta corona continental al gigante de Sao Paulo.

Apodado el Rayo, Sosa fue un enemigo tan inesperado de Estudiantes de La Plata en la final en Montevideo como un héroe sorpresivo en el segundo asalto reciente del Verdão al mítico estadio Centenario.

Los paulistas conquistaron el recinto de la capital uruguaya en 2021, cuando se quedaron con la corona ante Flamengo.

El atacante de 27 años, que tuvo un breve paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, clásico rival de Estudiantes, fue la novedad en el once alineado por el entrenador portugués para acompañar en el ataque al colombiano Jhon Arias y al argentino José Manuel "Flaco" López.

Con su gol le dio el título a un Palmeiras que tuvo a otro paraguayo, el capitán Gustavo Gómez, como figura de la final. La garra del central y el oportunismo de Sosa se conjugaron para darle la estrella al equipo brasileño.

Y el momento soñado para Sosa llegó al minuto 52. Un cabezazo de Arias lo habilitó dentro del área y el paraguayo aniquiló con un remate justo al portero uruguayo Fernando Muslera.

- Mentalidad palmeirense -

Su presencia en el juego definitivo fue un fiel reflejo de la mentalidad de Ferreira, el entrenador más laureado de la historia del Palmeiras con 12 títulos.

El portugués se tomó varios minutos en la conferencia de prensa del día previo al partido para hablar de la importancia de tener un plantel con varios protagonistas y no un único y cantado equipo titular.

En la plantilla, en el campo y en el banco, "cada uno sabe exactamente lo que tienen que hacer", dijo el DT tricampeón de la Libertadores con los paulistas.

Su discurso estuvo centrado en halagar a los suplentes. Sosa es uno de los jugadores del equipo que fue titular en algunos partidos, pero que tuvo que acomodarse en el banquillo más veces.

En los 13 partidos jugados por Palmeiras en la Copa Libertadores 2026, el paraguayo disputó ocho, aunque fue titular en apenas cuatro.

En el Brasileirão, que Palmeiras perdió hace una semana con el Flamengo, su verdugo en la final copera del año pasado en Lima, el extremo ha jugado 26 de 37 encuentros.

- Fichaje europeo -

El guaraní aterrizó en Sao Paulo a mediados del año pasado proveniente del Nottingham Forest. En el equipo inglés jugó menos de una decena de cotejos y aportó tres tantos.

Camino a su pasaje europeo y tras su llegada a primera en Asunción, Sosa jugó en Gimnasia y Esgrima La Plata.

El archirrival de Estudiantes lo acogió como figura en alza, pero su explosión futbolística recién se dio un año después en Talleres de Córdoba.

Ya con Palmeiras, Sosa celebró a comienzo de año la obtención del Campeonato Paulista, el torneo del estado de Sao Paulo, antes de coronar con broche de oro su 2026 con la conquista de la Libertadores.

Arropado por su compatriota Gustavo Gómez, el jugador con más trofeos del club, con 14, Sosa se consolidó como hombre de confianza en el plantel del entrenador portugués.

No jugó todo el partido en Montevideo, pues fue sustituido por otro internacional de la Albirroja, Maurício Magalhães, al minuto 77.

Pero su nombre ya estaba escrito a fuego en la historia de un Palmeiras que ganó sus tres coronas anteriores también con un único gol de ventaja.

Breno Lopes en el 1-0 ante Santos en 2020 y el 2-1 de Deyverson ante Flamengo en Montevideo en 2021 transformaron a los dos futbolistas brasileños en ídolos del club.

Sosa seguramente será el próximo héroe en el altar copero del poderoso Verdão.