Raphael Veiga llega a México y acompaña al América en su primer triunfo en el Clausura

Ante la presencia del volante brasileño Raphael Veiga, su ansiado refuerzo, el América consiguió el sábado su primer triunfo en el torneo Clausura 2026 mexicano al vencer 2-0 al Necaxa por la cuarta fecha.

Sin que el América haya hecho oficial el fichaje de Veiga, el brasileño llegó este sábado a México y de inmediato se trasladó al estadio Ciudad de los Deportes para presenciar el partido de las Águilas, dirigidas por el brasileño André Jardine.

"Estoy muy feliz de llegar al más grande de México", dijo Veiga ante la prensa y los aficionados americanistas que lo recibieron en el aeropuerto de Ciudad de México.

El viernes, el Palmeiras emitió un comunicado donde manifestó su anuencia para que Veiga consume "su cesión a otro club".

Veiga jugó con el Palmeiras entre 2019 y 2025, con el que ganó dos campeonatos brasileños, cuatro torneos paulistas, una Copa y una Supercopa de Brasil, además de dos Copas Libertadores y una Recopa Sudamericana.

- Primeros goles y primer triunfo del América -

Ubicado en un palco del Ciudad de los Deportes, Veiga acompañó al América que se presentaba con una racha de 301 minutos sin marcar un gol, desde los cuartos de final del pasado Apertura 2025.

La sequía llegó a 337 minutos, hasta que el delantero uruguayo Brian 'Rayito' Rodríguez firmó el 1-0 de manera espectacular con un disparo desde fuera del área al minuto 36.

Dos minutos después, el Rayito Rodríguez dio la asistencia para que el chileno Víctor Dávila firmara el 2-0 dentro del área.

Al medio tiempo se vio a Veiga firmando autógrafos en las camisetas que le acercaron los seguidores de las Águilas que lo identificaron en el palco.

La afición americanista ha esperado atenta la confirmación del fichaje del orquestador brasileño, más aún ante la inminente salida hacia el Betis del mediocampista español Álvaro Fidalgo, figura clave en el reciente tricampeonato del gigante mexicano.

De acuerdo con la prensa local, Veiga tramitará en días próximos el permiso de trabajo que le permita jugar en México el próximo fin de semana como local ante el Monterrey.