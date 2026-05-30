Raúl Fernández da la sorpresa y se lleva el esprint en Mugello

El piloto español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) dio la sorpresa al imponerse en la carrera esprint del Gran Premio de Italia de MotoGP, disputada este sábado en el circuito de Mugello (en la región de Toscana).

Es la primera victoria en un esprint para Fernández, de 25 años, que superó en la meta a su compatriota Jorge Martín (Aprilia) y al italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

El piloto madrileño, que había tenido que pasar por la Q1, primera parte de la clasificación, antes de arrancar desde la segunda posición en la parrilla el sábado por la mañana, apostó por un neumático trasero medio, en lugar del blando elegido por la mayoría de rivales (salvo Martín), y la apuesta se reveló ganadora.

"Estoy súper contento, no tengo realmente palabras... Me siento súper bien desde ayer (viernes), así que quiero dar las gracias al equipo. Probé (el medio) y funcionó, así que es genial. Intentaremos volver a ganar mañana (domingo)", declaró Fernándes.

El líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tuvo que contentarse con la cuarta plaza, pese a haber salido desde la pole position.

El vigente campeón del mundo español, Marc Márquez (Ducati), que regresaba tras una doble operación en el pie y el hombro derechos a principios de mayo, logró una meritoria quinta plaza en la carrera.

Tras una gran salida, el catalán tomó la cabeza de la carrera en la primera curva, antes de perder varias posiciones rápidamente y terminar la prueba de nuevo con un ritmo fuerte.

Márquez pareció algo incómodo en algunas frenadas y visiblemente no quiso correr demasiados riesgos en esta reaparición.

- Márquez reaparece con un 5º puesto -

El español Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) concluyó sexto, por delante del italiano Francesco Bagnaia (Ducati), del japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) y del español Pedro Acosta (KTM), que se llevó el último punto en juego.

Tras este esprint, Bezzecchi se mantiene al frente del Mundial de la categoría máxima del motociclismo de velocidad con 148 puntos, doce más que Jorge Martín.

Fernández asciende a la quinta plaza de la clasificación, con 80 puntos, por detrás del italiano Fabio Di Giannantonio (3º con 123 unidades) y de su compatriota Pedro Acosta 84º con 93).

Marc Márquez, que tiene complicado revalidar el título logrado la temporada pasada y conquistar su décimo Mundial (el octavo en la categoría reina) es noveno con 62 puntos.