Raúl Fernández sorprende a los favoritos de MotoGP en Indonesia

El español Raúl Fernández, con una Aprilia, sorprendió a los favoritos al ser el piloto más rápido en los primeros ensayos clasificatorios para el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, este viernes en el circuito de Mandalika.

El piloto madrileño de 25 años, que ocupa la 7ª plaza en la clasificación del Mundial de MotoGP, estableció además un nuevo récord en el circuito de Mandalika, con un crono de 1:28.725.

El italiano Marco Bezzecchi, que con su Aprilia había sido el más rápido en los primeros entrenamientos, quedó segundo a poco más de dos décimas de Fernández.

El dominio de Aprilia en el trazado indonesio quedó patente con el tercer puesto de Jorge Martín, actual líder del campeonato, mientras que su compatriota Marc Márquez (Ducati), que está dos puntos por detrás, sólo pudo ser séptimo, a siete décimas del mejor tiempo.

Los diez mejores tiempos se meten directamente para la sesión de calificación que determinará la parrilla de salida del Gran Premio, mientras que el resto tendrá que pasar por una repesca y sólo los dos mejores podrán luchar por la pole position.

. Resultados de la 2ª tanda de entrenamientos libres del GP de Indonesia de MotoGP:

1. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 1:28.725 (C)

2. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) a 0.219 (C)

3. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 0.481 (C)

4. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 0.669 (C)

5. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 0.701 (C)

6. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 0.705 (C)

7. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 0.833 (C)

8. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 0.847 (C)

9. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 0.968 (C)

10. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 1.061 (C)

11. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 1.151

12. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 1.158

13. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 1.229

14. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 1.312

15. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 1.426

16. Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Racing) 1.427

17. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 1.522

18. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 1.589

19. Diogo Moreira (BRA/LCR Honda IDEMITSU) 1.676

20. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 1.941

21. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 1.943

22. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 2.630

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