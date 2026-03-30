Reactivan las obras del Estadio Rico Cedeño tras refrendo y fianza por más de B/. 2 millones

La Contraloría General de la República anunció que refrendó la adenda contractual y la fianza por más de B/. 2 millones, lo que permite reactivar oficialmente los trabajos de rehabilitación del Estadio Rico Cedeño, en la provincia de Herrera.

El proyecto, que supera los B/. 10.4 millones, tendrá un período de ejecución de 12 meses y será retomado por la empresa RODSA, con seguimiento del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), explicaron de Contraloría.

Como parte de su labor de fiscalización, la Contraloría General de la República tramitó documentación esencial para viabilizar la continuidad del proyecto, entre ella la Adenda N.° 7 al contrato N.° 01-2019 INV. Y un acuerdo suplementario para la ejecución de la fianza de cumplimiento.

El monto correspondiente a esta fianza asciende a B/. 2, 068,965.78, suma que será cubierta por la aseguradora, lo que garantiza que estos recursos no representarán un costo adicional ni para el Estado ni para la ciudadanía, y permitirá dar continuidad a la obra.

Agregaron que, por su parte, el Instituto Panameño de Deportes mantendrá el seguimiento del proyecto, reafirmando su compromiso de velar por su ejecución conforme a lo establecido.