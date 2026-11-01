Real Madrid vence 3-0 en Santander; Mbappé marca tras su polémica con China

Después de una semana agitada por una controversia diplomática con China, el Real Madrid de Kylian Mbappé encadenó una cuarta victoria consecutiva en LaLiga, este domingo con un 3-0 de visita ante el Racing de Santander, para no perder de vista al Barcelona y al Atlético.

Esos dos equipos habían ganado sus partidos de esta 11ª jornada el sábado, el Barça de local 6-1 al Alavés y el Atlético por 2-0 de visita ante el Levante, lo que presionaba al equipo merengue en este desplazamiento a Cantabria, en el norte del país.

Con la victoria de los tres primeros este fin de semana, el Real Madrid sigue en el tercer escalón de la clasificación, a un punto del Atlético y a tres del líder Barcelona, al que derrotó hace una semana en el Clásico.

Mbappé fue el encargado de abrir la victoria del Real Madrid, al transformar un penal en el minuto 11, antes de que el inglés Jude Bellingham (22') y el marfileño Yan Diomande (37'), con una potente volea, sentenciaran antes del descanso contra el decimosexto clasificado.

El propio Mbappé había provocado el penal que luego él mismo marcó y fue el autor de la asistencia para el gol de Bellingham, por lo que fue el principal artífice de este triunfo, en una semana tormentosa para él.

La polémica con China, además, parece no haber terminado y ninguna de las cadenas deportivas del grupo televisivo estatal CCTV han emitido ningún partido de LaLiga este fin de semana, constataron periodistas de la AFP en Pekín.

Otros duelos, entre ellos el del Barcelona del sábado, sí estuvieron disponible en la aplicación de Migu, gigante chino del streaming y otro de los poseedores de los derechos de difusión en el país.

China había amenazado con boicotear a Mbappé, el Real Madrid y LaLiga después de unas declaraciones del futbolista francés en las que calificaba a Mao Zedong como "dictador chino", en un contexto de charla distendida en un pódcast.

Pese a las disculpas ofrecidas por el jugador y los comunicados conciliadores del club y de LaLiga, el boicot parece haberse materializado y podría extenderse la próxima semana a la Liga de Campeones de Europa, que en China emite la plataforma iQiyi Sports.

El programa de difusión de esa cadena no menciona por el momento el desplazamiento del miércoles del Real Madrid al campo del AEK Atenas.