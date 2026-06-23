Resultados del lunes en el ATP 250 de Eastbourne, que se disputa sobre césped en la ciudad inglesa:. Individual masculino - Primera ronda:Jan Choinski (GBR) a Alexei Popyrin (AUS) 1-6, 6-2, 6-2Zizou Bergs (BEL) a Jaume Munar (ESP/N.7) 6-2, 6-4Juan Manuel Cerúndolo (ARG/N.8) a Raphaël Collignon (BEL) 6-4, 4-6, 7-6 (7/5)Jack Draper (GBR) a Marcos Giron (USA/N.5) 6-4, 7-6 (7/5)Jack Pinnington Jones (GBR) a Marco Trungelliti (ARG) 5-7, 6-3, 7-5Gabriel Diallo (CAN) a Terence Atmane (FRA) 6-7 (7/9), 6-4, 7-5