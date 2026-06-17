Resultados del martes en el torneo ATP de Queen's

Resultados del martes en el torneo ATP 500 de Queen's (Reino Unido), que se disputa sobre césped:. Individual masculino - Primera ronda:Alex De Miñaur (AUS/N.1) derrotó a Gabriel Diallo (CAN) 7-6 (10/8), 6-3Brandon Nakashima (USA) a Marton Fucsovics (HUN) 6-3, 6-3Ignacio Buse (PER) a Marcos Giron (USA) 3-6, 7-5, 7-6 (10/8)Adrian Mannarino (FRA) a Jakub Mensik (CZE/N.3) 5-7, 7-6 (7/3), 7-6 (7/5)Arthur Fery (GBR) a Toby Samuel (GBR) 6-0, 6-2Jenson Brooksby (USA) a Martin Damm Jr. (USA) 6-4, 3-6, 6-3Francisco Cerúndolo (ARG/N.7) a Aleksandar Kovacevic (USA) 6-4, 6-7 (5/7), 6-2Corentin Moutet (FRA) a Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/5)Alejandro Davidovich (ESP/N.4) a Cameron Norrie (GBR) 7-6 (8/6), 6-2Hamad Medjedovic (SRB) a Arthur Rinderknech (FRA/N.6) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)Ugo Humbert (FRA) a Marin Cilic (CRO) 7-5, 6-3Rinky Hijikata (AUS) a Alejandro Tabilo (CHI) 6-2, 6-4