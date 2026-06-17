Resultados del martes en el torneo WTA de Berlín

Resultados del martes en el torneo WTA 500 de Berlín (Alemania), que se disputa sobre césped:. Individual femenino - Primera ronda:Katerina Siniakova (CZE) derrotó a Rebeka Masarova (SUI) 6-2, 6-4Madison Keys (USA) a Wang Xinyu (CHN) 7-6 (7/3), 6-1Karolina Muchova (CZE/N.7) a Zhang Shuai (CHN) 6-1, 6-3Linda Noskova (CZE/N.8) a Renata Zarazúa (MEX) 6-1, 6-4Diane Parry (FRA) a Clara Tauson (DEN) 6-3, 6-4Paula Badosa (ESP) a Suzan Lamens (NED) 6-3, 6-2Elina Svitolina (UKR/N.6) a Anna Kalinskaya (RUS) 6-1, 4-1 y abandonoEva Lys (GER) a Magdalena Frech (POL) 7-6 (9/7), 6-3