Reto ante Venezuela en el Americup

La selección de baloncesto de Panamá, apodada ‘La Roja sin Mangas’, se enfrentará hoy a Venezuela en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, en el marco del FIBA Americup 2025.

Este es el tercer partido para el equipo panameño en el torneo. El viernes, los panameños debutaron contra Puerto Rico, donde sufrieron una derrota de 93 a 59.

El sábado, se enfrentaron a Canadá y cayeron con un marcador de 99 a 49. Actualmente, Panamá suma dos derrotas en el Grupo B, que también incluye a Canadá, Puerto Rico y Venezuela. El equipo buscará su primera victoria contra los venezolanos.

El campeonato está compuesto por tres grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros clasificados de cada grupo, junto con los dos mejores terceros lugares, avanzarán a los cuartos de final, que se jugarán el jueves 28.

Los ganadores de esa fase pasarán a las semifinales, programadas para el sábado 30.

Los equipos victoriosos en las semifinales competirán en la final, mientras que los perdedores disputarán el tercer puesto. Ambos encuentros se llevarán a cabo el domingo 31.