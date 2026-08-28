Revelan preselección U18 para el Premundial

ML | La Federación Panameña de Béisbol reveló el listado de los 30 peloteros que conformarán la preselección nacional U18 de cara al Premundial de la categoría, el cual se disputará entre el 22 y el 29 de octubre en República Dominicana.

La organización detalló que entre los convocados destacan jugadores con experiencia en la última Copa Mundial de la categoría, celebrada en 2025 en Japón, así como nuevos talentos surgidos del pasado Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Los lanzadores citados son Daniel Brown, Eddie Miller, Abel Rodríguez, Joel Richard, Jaffeth Flórez, Deyner Serna, Yéremy De León, Christian González, Abdiel Castillo, Roderick Rodríguez, César Berrío, Manuel Bustavino, David Rodríguez y Joseph Delgado.

Como receptores figuran Melkis López, Omar Osorio y Luis Rodríguez.

Para el cuadro interior se evaluará a Mildner Nieto, Lucas López, Eduardo Canto, Jesús Arosemena, Caleb Rivera, Abdiel Hernández y David Murillo.

Por su parte, la lista de jardineros la integran Edward Delgado, Jonathan Ramos, Mario Villalobos, Danel Long,

El experimentado Rodrigo Merón asume hoy el reto de dirigir las practicas en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera.