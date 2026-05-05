Ricos pero manirrotos: la interminable carrera armamentista de la Premier League

La Premier League es la envidia del mundo por su capacidad para generar ingresos, pero aun así los clubes perdieron casi 1.000 millones de dólares la temporada pasada, ya que la búsqueda del éxito en el campo se impuso a la seguridad financiera.

A pesar de haber acumulado unos ingresos récord combinados de 6.800 millones de libras (9.200 millones de dólares) en el curso 2024-25, los gastos siguieron superando a los ingresos debido a la hiperinflación del mercado de fichajes, los salarios de los jugadores y las comisiones de los agentes.

El Chelsea estableció un indeseado récord al registrar unas pérdidas antes de impuestos de 262 millones de libras (354,7 millones de dólares), la cifra más alta en la historia de la Premier League, en el ejercicio que finalizó el 30 de junio de 2025.

El enfoque errático de los Blues a la hora de acaparar jóvenes talentos de todo el mundo los convierte en un caso extremo, pero forman parte de una tendencia más amplia.

El Tottenham, amenazado por el descenso y noveno club más rico del mundo, terminó la temporada pasada con 121 millones de libras (163,8 millones de dólares) en números rojos pese al auge de los ingresos procedentes de su estadio multifuncional y de última generación, y a la conquista de la Europa League.

Las cifras generales serían aún más sombrías de no ser por algunas maniobras de ingeniería contable, con varios clubes vendiendo activos a sus propios grupos propietarios.

El Newcastle, sostenido por capital saudita, vendió su estadio, St James' Park, a otra empresa propiedad de los accionistas del club para registrar beneficios, mientras que el Everton y el Aston Villa hicieron caja con sus equipos femeninos.

- "Incentivados a gastar más" -

"El problema de la Premier League es que los clubes están incentivados a gastar de más", declaró a la AFP el experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire.

"Al final del día es una carrera armamentista en cuanto a competir por jugadores, tanto en traspasos como en salarios", añadió.

Las cifras de la campaña 2024-25 ni siquiera recogen por completo los 3.000 millones de libras (4.061 millones de dólares) récord que los clubes de la Premier League gastaron en concepto de traspasos en la ventana de fichajes del verano pasado, pulverizando el máximo anterior en 650 millones de libras (880 millones de dólares).

El fichaje de Alexander Isak por el Liverpool, valorado en 169 millones de dólares, estableció un nuevo récord para un club inglés y formó parte de una ventana de 609 millones de dólares para el campeón de Inglaterra, que hasta ahora no ha dado frutos tangibles sobre el césped.

Los salarios siguen disparándose y alcanzaron los 5.414 millones de dólares la temporada pasada, un aumento del nueve por ciento respecto al año anterior, superando el incremento del 7% de los ingresos.

El gasto en agentes también alcanzó nuevos máximos, alimentando la ira de los aficionados ante el dinero que se escapa del fútbol mientras a ellos se les pide pagar entradas cada vez más caras.

En el frenético mundo de la Premier League, el éxito en una liga cada vez más competitiva ya no se mide únicamente en trofeos.

Por segundo año consecutivo, al menos cinco equipos ingleses se clasificarán para la Liga de Campeones, lo que garantiza un enorme impulso económico.

- Pérdidas "asumibles" -

La próxima temporada se introducirán nuevas normas financieras centradas en limitar el coste de las plantillas en función de los ingresos.

El gasto en salarios, traspasos y agentes no deberá superar el 85% de los ingresos, con un límite más estricto del 70% para los equipos que compitan en torneos de la UEFA.

Sin embargo, es poco probable que esos cambios tengan un impacto significativo en las pérdidas, ya que los costes operativos, que el año pasado se dispararon hasta los 2.572 millones de dólares para los clubes de la Premier League, quedan excluidos.

A pesar de la tendencia de los clubes a perder dinero, siguen siendo un activo atractivo para los inversores por su carácter excepcional.

El Manchester City se ha convertido en la fuerza dominante del fútbol inglés desde la adquisición respaldada por la familia real de Abu Dabi, mientras que el fondo soberano saudita tomó el control del Newcastle en 2021.

El Chelsea fue vendido en 2022 por un paquete total valorado en 5.752 millones de dólares a un consorcio liderado por el inversor estadounidense Todd Boehly y la firma de capital privado Clearlake Capital.