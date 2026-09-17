Río habitado por cocodrilos acogerá remo y canotaje en Juegos de Brisbane 2032

Un río habitado por cocodrilos fue aprobado este jueves como sede de las pruebas de remo y canotaje de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

El río Fitzroy, en Rockhampton, a unos 600 kilómetros al norte de Brisbane, capital del estado de Queensland y centro neurálgico de los Juegos, es una elección controvertida.

Se trata de un hábitat de cocodrilos de agua salada pero las principales preocupaciones se centran en las especificaciones técnicas y la equidad de la sede.

El río es propenso a inundaciones y tiene fuertes corrientes que pueden crear condiciones de competencia desiguales, mientras que la falta de opciones de alojamiento para remeros y espectadores también es un problema.

Miles de personas firmaron una petición para que los eventos se trasladaran a una instalación construida especialmente para los Juegos y más cerca de Brisbane.

Pero una evaluación independiente determinó que era apto para la competición y fue respaldada por los organismos rectores World Rowing y Paddle Worldwide (antes Federación Internacional de Piragüismo), junto con los organizadores olímpicos.

"Con base en el amplio análisis realizado, sabemos que el río Fitzroy es capaz de proporcionar condiciones de competencia justas durante el período de los Juegos", señaló en un comunicado el presidente de World Rowing, Jean Christophe Rolland.

La amenaza de los cocodrilos no fue abordada en la evaluación, pero las autoridades ya habían dicho anteriormente que habrá "procedimientos establecidos" para informar sobre los avistamientos.

El presidente de Brisbane 2032, Andrew Liveris, restó importancia al asunto el año pasado.

"Hay tiburones en el océano y seguimos practicando surf... se trata de lo que se puede hacer, no de lo que no se puede hacer, cambien la mentalidad, por favor", dijo.

Los avistamientos de cocodrilos en el Fitzroy son solo ocasionales y son más frecuentes al norte del río.