River Plate sufre, elimina a Libertad y se mete en cuartos de la Libertadores

En una dramática definición por penales que ganó 3-1, River Plate eliminó al Libertad de Paraguay este jueves y se clasificó para cuartos de final de la Copa Libertadores, donde jugará ante el gran candidato al título, el Palmeiras.

Los noventa minutos en el estadio Monumental de Buenos Aires finalizaron 1-1, con tantos de Sebastián Driussi a los 29 minutos para el Millonario y Robert Rojas a los 43 para Libertad.

River jugó desde los 52 minutos con diez jugadores por la expulsión del volante Giuliano Galoppo.

La serie se definió en penales porque el partido de ida, en Asunción, también había finalizado empatado (0-0).

En la tanda desde los doce pasos, Libertad falló tres remates de cuatro, uno de ellos atajado por el portero Franco Armani, la figura del partido, y River anotó tres y logró la clasificación.

- Inicio prometedor -

A partir de un arranque dinámico, con Juanfer Quintero a cargo de la conducción y Driussi en reemplazo del colombiano Miguel Borja en el ataque, River empezó temprano a merodear el área paraguaya, y advirtió antes de los 5 minutos con un remate potente de Galoppo que contuvo Martín Silva, otra de las figuras de la noche.

Parado de contraataque y aun con poca posesión, Libertad hallaba espacios en las bandas a las espaldas de Montiel y Acuña, y llegó con mucho riesgo en una definición de Hugo Fernández, que Martínez Quarta despejó a centímetros de la línea de sentencia.

River volvió a estar cerca de la apertura, primero con un tiro libre de Quintero que rozó el larguero y luego con un tiro cruzado de Nacho Fernández que Silva contuvo abajo.

Con paciencia, el local buscó hasta encontrar la apertura, que llegó cerca de la media hora. Colidio recibió un gran pase de Acuña, que remató ante Silva y el balón dio en el travesaño, pero Driussi estuvo más atento que los defensas paraguayos y mandó el balón a la red con un cabezazo en palomita.

El encuentro parecía servido para River, pero antes del final del primer tiempo Libertad encontró la igualdad cuando el 'Sicario' Robert Rojas se anticipó a su marca y a la salida de Armani para estampar de cabeza el 1-1 en un corner.

- River queda con 10 -

El encuentro se le haría cuesta arriba a River por la expulsión de Galoppo por doble amonestación, tras una falta a Ramírez, en el minuto 52.

Libertad se envalentonó y empezó a agigantar a Armani, que se estiró para sacar un tiro potente de Aguilar y, ya más cerca del final, tapó un zurdazo bien esquinado de Sanabria y un cabezazo de Melgarejo que buscaba la escuadra izquierda.

Descompensado en sus líneas, falto de claridad, River la pasó mal en la segunda parte y el Gumarelo tendría una oportunidad más con una escapada solitaria de Melgarejo, que definió con un zurdazo apenas desviado.

El equipo de Marcelo Gallardo arrastraba una muy mala racha en definiciones por penales, que no ganaba desde una tanda contra el Cruzeiro en la Libertadores 2019, pero esta vez cambió la pisada y celebró el pase a cuartos.

Nacho Fernández, Borja y Martínez Quarta anotaron los penales de River, mientras que Martín Silva contuvo el tiro de Acuña.

Del lado visitante, solo convirtió Viera.

Recalde mandó su remate al palo derecho, Caballero lo desvió y Armani, salvador, atajó el tiro de Marcelo Fernández.

"Fue un partido muy sufrido. Después del primer gol bajamos un poco, le dimos chance al rival y en una jugada de pelota parada nos convirtieron. Con uno menos, nos costó trabajo llegar al área rival. Fue sufrido, pero clasificamos", señaló Armani, que lloró de felicidad tras la victoria.

"No nos podíamos quedar afuera, aunque tenemos mucho por mejorar. Es una Copa muy difícil. No se nos venía dando en los penales", agregó el portero.

Alineaciones:

River: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz (Sebastián Boselli, 46) y Marcos Acuña - Enzo Pérez (Kevin Castaño, 78), Giuliano Galoppo e Ignacio Fernández – Juan Fernando Quintero (Matías Galarza Fonda, 54) - Facundo Colidio (Ian Subiabre, 78) y Sebastián Driussi (Miguel Borja, 68). DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva - Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera y Néstor Giménez - Iván Franco (Rodrigo Villalba, 77), Álvaro Campuzano (Hernesto Caballero, 61), Lucas Sanabria (Ángel Lucena, 77) y Hugo Fernández (Marcelo Fernández, 61) - Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar (Jorge Recalde, 89). DT: Sergio Aquino.