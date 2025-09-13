River regresa a la punta, mientras Independiente cae y se queda sin DT

River Plate sufrió para vencer este sábado en su visita a Estudiantes de La Plata (2-1), pero regresó al primer puesto del grupo B del torneo Clausura y tomó confianza antes del cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores contra el brasileño Palmeiras.

En la noche del sábado, con el equipo titular, el Millonario sacó ventaja muy pronto, con un frentazo de Giuliano Galoppo (6) y un remate cruzado de Nacho Fernández (13), aunque luego tuvo que jugar un rato largo con diez jugadores por la expulsión de Lucas Martínez Quarta (39).

Con uno más en el campo en el juego correspondiente a la octava jornada, Estudiantes intentó acercarse en la cuenta, pero el descuento llegó muy cerca del final, con un cabezazo al ángulo de Santiago Núñez (90+1).

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Estábamos muy bien con la ventaja, pero con la expulsión se complicó. Igual lo pudimos aguantar bien. Es importante ganar antes de una serie por la Copa que va a ser muy difícil", destacó Ignacio "Nacho" Fernández, uno de los referentes del equipo de la banda roja.

Con 18 puntos en el bolsillo, el equipo de Marcelo Gallardo sigue invicto en el Clausura y comanda su zona delante de Riestra (16) y Vélez Sarsfield (15), los seguidores más cercanos.

- La crisis de Independiente no para -

Más temprano, Independiente estiró su pésimo momento, perdió 1-0 como local frente a Banfield, llegó a ocho partidos sin triunfos en el plano local y la mala campaña precipitó la salida del entrenador Julio Vaccari, que suspendió la rueda de prensa posterior al cotejo.

"Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo. El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo", anunció la entidad en un comunicado.

El ciclo de Vaccari concluyó luego de 61 encuentros, con un balance de 25 triunfos, 19 empates y 17 derrotas, pero con un saldo muy negativo en los últimos meses, ya que el Rojo fue eliminado de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina.

También está muy abajo en la tabla anual, por lo que tampoco ingresaría en los torneos internacionales del año próximo.

Martín Río (36), de cabeza, anotó el gol para el triunfo del Taladro en su viaje al Libertadores de América, en una tarde que terminó con silbidos y reprobaciones de los hinchas del Rojo hacia sus jugadores, con el equipo hundido en el último puesto del grupo B, sin triunfos en el campeonato.

Independiente, además, afronta la crisis generada tras la descalificación de la Sudamericana, ya que la Conmebol lo expulsó del torneo luego de la feroz pelea entre hinchas en su estadio en el desquite de los octavos de final contra Universidad de Chile.

- Barracas lidera el A -

Más temprano, Barracas Central empató 0-0 con Godoy Cruz en su excursión a Mendoza, por lo que el Guapo continúa como líder del grupo A.

Por la noche, en un cruce importante por la permanencia en primera, Sarmiento le dio otro empujón hacia el fondo a Aldosivi, al que se impuso por 2-0 con un golazo de Joel Godoy (38) y un derechazo del chileno Iván Morales (58).

El Verde de Junín volvió a ganar como local después de siete meses, pero sobre todo le sacó más ventaja en la tabla anual al Tiburón de Mar del Plata, que no ganó en el campeonato, apenas hizo un gol en ocho encuentros, y quedó último entre 30 equipos.