La neozelandesa Alice Robinson conquistó este sábado el eslalon gigante en la Copa del Mundo de esquí alpino en Killington, al imponerse a la estadounidense Mikaela Shiffrin, que regresó a la estación de Vermont tras la grave caída que sufrió allí en 2024.

Robinson, segunda tras la primera manga, remontó pese a la niebla, el viento y la lluvia fina para ganar con un tiempo de 2 minutos y 3,02 segundos. La estadounidense Paula Moltzan completó el podio en este pueblo de Estados Unidos.

"Sabía que estaba esquiando con mucha solidez y hoy estas condiciones me hicieron sentir como si estuviera de vuelta en Nueva Zelanda", dijo Robinson, que sumó su séptima victoria en eslalon gigante y la octava en la Copa del Mundo.

Shiffrin, de 31 años, celebró su regreso ante el público local con el segundo puesto, en su primera participación en Killington desde un accidente que en 2024 le provocó una grave lesión abdominal y trastorno de estrés postraumático.

La estadounidense, campeona olímpica de eslalon en Milán-Cortina y considerada por muchos la mejor de la historia en esa especialidad, sigue buscando su primera victoria en gigante en casi tres años.

El domingo competirá en eslalon, su primera prueba de la disciplina esta temporada.