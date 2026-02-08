Rococo fue superior en el hándicap SPI

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El hijo de Tomás Gabriel, Tomasito criado en el Haras San Isidro se ganó su pasaporte para posiblemente participar en el Clásico Heraclio Barletta el próximo 15 de marzo en el Hipódromo Presidente Remón. Tomasito que se alzó con la victoria en la 8va. Carrera sabatina, tuvo la conducción de Jimmy Carrión y totalizó 1,07.2 los 1,100 metros. El mimando del Stud Dani Sam solo espera ser inscrito este próximo 5 de marzo en la mejor prueba clásica de este primer trimestre del 2026 por premio de $30 mil y solo podrán ser inscritos ejemplares nacionales de 3 años y más edad. Los posibles inscritos para esta prueba podrían estar por mencionar Spectacular Winner, El Experto, Royal Smile, Nevado, Second Son, entre otros.