‘Rococo’ va por el hándicap SPI

En el marco del aniversario número 36 del Servicio de Protección Institucional (SPI) el sábado 7 de febrero, en la sexta carrera de la programación, se estará llevando a cabo el Hándicap en honor a esta institución adscrita al Ministerio de la Presidencia.

Participarán ejemplares importados de cuatro años de edad en una carrera en distancia de 1,200 metros y por $6,500 en premio. Cuando el reloj marque las 5:05 de la tarde, las portezuelas se abrirán para que siete ejemplares demuestren su categoría en este hándicap.

Aquí la ventaja en velocidad la tienen los ejemplares Cadena Perpetua, Eagle in Charge, Rococo, que tendrá el favoritismo de la competencia y El Crónico que vendrá a medio cuerpo de ellos.

Se espera que de atrás vengan muy cerca Sol De Soles, Sol Rayo Laser y Savoldo. Será una carrera de difícil acierto debido a que el 90% de los competidores han mejorado en sus últimos compromisos.

También se le informa a la familia hípica que ocho serán las carreras sabatinas iniciando a las 3:00 de la tarde, donde también resalta el enfrentamiento en la octava carrera en 1,100 metros de 8 ejemplares nacionales contra un importado, preparativo para el Clásico Heraclio Barletta, el velocidad de los nacionales, a desarrollarse el próximo 15 de marzo. Por otro lado, para la programación dominical con hora de partida de la primera carrera similar a la del sábado, mantiene un total de siete eventos en su mayoría condicionales y una carrera de la séptima serie.

A mi parecer la quinta carrera será decisiva para la jugada del 5 y 6. Aquí, potrancas nacionales de tres años buscan su primera carrera en la pista y debuta Raphinha Mania, hija del gran Macherano Manía ganador del Clásico Día Internacional del Trabajador en el 2018. Será una tarde de mucha velocidad con carreras en distancia de 1,000 metros, 1,100 metros y 1,200 metros donde usted junto a familiares y amigos no pueden dejar de asistir a apreciar y apostar en estos interesantes eventos.