Roglic gana la etapa reina del Dauphiné y se afianza como líder de la carrera

El ciclista esloveno Primoz Roglic se impuso este sábado en la etapa reina del Critérium del Dauphiné, con final en la cima de Samoëns 1600, un triunfo que permite al líder del equipo Bora afianzarse en la clasificación general de una carrera que concluirá el domingo con otra jornada montañosa.

Roglic superó en el esprint final al ciclista estadounidense Matteo Jorgenson y al italiano Giulio Ciccone para lograr su segunda victoria consecutiva en la 76ª edición de esta prestigiosa prueba, que cada año sirve de ensayo general para el Tour de Francia.

El belga Remco Evenepoel, segundo en la general al iniciarse la jornada, perdió contacto con los corredores de cabeza a falta de ocho kilómetros para la meta y perdió 1:46 con respecto a Roglic.

Ganador del Dauphiné en 2022, Roglic parece en disposición de volver a inscribir su nombre en el palmarés de la carrera: antes de afrontar la última etapa, cuenta con 1:02 de ventaja sobre Jorgenson y 1:13 sobre el canadiense Derek Gee, mientras que el cuarto en la general, a 1:56, es su compañero de equipo Aleksander Vlasov.

A tres semanas del inicio del Tour en Florencia (Italia), las dos etapas de Roglic suponen una fuerte dosis de confianza para el ciclista esloveno, que en abril sufrió varias heridas tras una terrible caída en la Vuelta al País Vasco, donde también se cayó Evenepoel.

Ambos ciclistas, llamados a ser protagonistas en el Tour, retoman la competición en el Dauphiné y, por lo visto, el esloveno se encuentra en mejor forma que el belga, a quien el accidente en el País Vasco le provocó una fractura de clavícula y omoplato, mientras que Roglic tuvo 'solo' contusiones y un dolor en la rodilla.

A sus 34 años, Roglic persigue aún su primer triunfo en la general del Tour de Francia, carrera en la que acabó segundo en el podio de 2020, para completar el pleno en las grandes vueltas, luego de sus triunfos en el Giro (2023) y la Vuelta a España (2019, 2020 y 2021).

Este sábado, Roglic confirmó el buen golpe de pedal mostrado la víspera en la subida al Collet-Allevard. En el muro final (10 km al 9% de desnivel), Roglic se benefició del trabajo de sus compañeros Valsov y Jan Hindley, y selló su triunfo con un ataque a falta de 300 metros para la meta.

"Ha sido más difícil de lo que haya podido parecer, pero el equipo ha trabajado de manera increíble. Estoy feliz por haber tenido las piernas para acabar el trabajo", declaró Roglic en meta.

Evenepoel, por su parte, declaró que su retraso "no es una sorpresa". "Notaba que hoy no tenía piernas y he subido a mi ritmo. Sé que me queda mucho trabajo".

El domingo concluirá el Dauphiné con una etapa de 160 km de recorrido entre Thônes y el Plateau des Glères, una subida de 9,4km al 7,1% de desnivel medio. Antes se ascenderán el Col de la Forclaz (1ª categoría), el col des Esserieux (3ª) y Le Saliève (1ª).

- Clasificación de la 7ª etapa del Dauphiné:

1. Primož Roglic (SLO/Bora) 4 h 29:16.

(media: 34,6 km/h)

2. Matteo Jorgenson (USA) a 0.

3. Giulio Ciccone (ITA) 2.

4. Oier Lazkano (ESP) 2.

5. Derek Gee (CAN) 2.

6. Carlos Rodríguez (ESP) 8.

7. Santiago Buitrago (COL) 14.

8. Laurens De Plus (BEL) 14.

9. Aleksander Vlasov (RUS) 14.

10. Mikel Landa (ESP) 33.

11. Javier Romo (ESP) 33.

- Clasificación general individual:

1. Primož Roglic (SLO/BOH) 21 h 16:50.

2. Matteo Jorgenson (USA/TJV) a 1:02.

3. Derek Gee (CAN/IPT) 1:13.

4. Aleksander Vlasov (RUS/BOH) 1:56.

5. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 1:58.

6. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) 2:15.

7. Laurens De Plus (BEL/IGD) 2:17.

8. Oier Lazkano (ESP/MOV) 2:20.

9. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 2:54.

10. Mikel Landa (ESP/SOQ) 3:51.