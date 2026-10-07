Roglic y Reusser se proclaman campeones de Europa de contrarreloj

Imbatible en las cronos, la ciclista suiza Marlen Reusser ganó su 5º título europeo consecutivo en esta especialidad, este miércoles en Eslovenia, horas antes de que Primoz Roglic lograse el título en casa en categoría masculina.

Roglic, de 36 años, campeón olímpico de la especialidad en Tokio 2020, cierra así de la mejor forma estos campeonatos organizados en el país de la superestrella Tadej Pogacar, ausente en la cita debido a la caída que sufrió en la Vuelta a España.

Roglic dominó de inicio a fin el recorrido de 22 kilómetros, y con apenas un pequeño repecho, superando a los franceses Bruno Armirail (a 6.59 segundos) y Maxime Decomble (a 28.43).

La prueba se disputó sin Evenepoel, ni el italiano Filippo Ganna ni el francés Paul Seixas, que terminaron en los tres primeros puestos en el Mundial contrarreloj el 20 de septiembre en Montreal.

Evenepoel y Seixas se preparan para el Giro de Lombardía del sábado, mientras que Ganna tiene previsto estar en los Mundiales de pista de Shanghái.

En categoría femenina Reusser se impuso a la neerlandesa Demi Vollering y a la francesa Juliette Berthet, plata y bronce respectivamente.

A sus 35 años, la ciclista del equipo español Movistar, que a finales del mes pasado ya había ganado el Mundial contra el crono en Montreal (Canadá), batió a la estrella neerlandesa por 23 segundos tras recorrer los 22 km del circuito esloveno.

La contrarreloj masculina está prevista para el miércoles.