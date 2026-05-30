Roland Garros se queda sin latinoamericanas al caer la colombiana Osorio

El tenis latinoamericano se quedó sin representantes en el cuadro femenino individual de Roland Garros con la derrota este sábado de su última superviviente, la colombiana María Camila Osorio, que cayó en la tercera ronda del torneo parisino.

Osorio, de 24 años y número 86 del ranking, fue superada en tres sets por la rusa Anna Kalinskaya (27 años), 24ª del mundo, por 6-3, 0-6 y 6-2, en poco más de dos horas.

El partido resultó unidireccional en favor de Kalinskaya, que rompió en cinco ocasiones el servicio de su rival.

La colombiana solo respondió en la segunda manga, donde se distanció pronto y su rival pareció renunciar a pelear en el desenlace de la misma para guardar fuerzas para la tercera y definitiva, donde recuperó el timón de la situación.

Kalinskaya llegó a solicitar un parón por motivos médicos para ser atendida durante unos minutos en la pista, en un partido que se jugó a primera hora de la tarde y con las condiciones de sol y altas temperaturas con la que se está jugando el torneo desde que arrancó el domingo de la pasada semana.

Osorio disputó por primera vez la tercera ronda en Roland Garros, donde hasta ahora se había estrellado repetidamente (2022, 2023, 2024) en la segunda etapa de la competición.

Ha igualado además su mejor actuación en un Grand Slam, que era la tercera ronda que alcanzó en Wimbledon en 2021.

El viernes había quedado eliminada la otra tenista latinoamericana que había llegado a la tercera ronda, la argentina Solana Sierra (68ª del mundo), que fue barrida de la pista (6-0, 6-0) por la rumana Sorana Cirstea (18ª).