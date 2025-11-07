Rommel abrió las puertas del fútbol europeo a Panamá

Rommel Fernández Gutiérrez, conocido cariñosamente como “El Panzer”, es considerado uno de los más grandes futbolistas nacidos en Panamá.

Fue el 15 de enero de 1966, que llegó a este mundo. Desde niño mostró su amor por el balón, jugando en las calles y canchas improvisadas de su comunidad, El Chorrillo. Su carrera profesional comenzó en el club Alianza F.C.

Su desempeño llamó la atención de cazatalentos extranjeros, y a finales de los años 80 dio el salto que marcaría su destino, emigrar a Europa, algo que pocos futbolistas panameños habían logrado en aquella época.

En 1987, Rommel Fernández fichó con el Club Deportivo Tenerife, en España, convirtiéndose luego en el primer futbolista panameño en jugar en la Primera División del fútbol español.

En la temporada 1988-1989 fue elegido Mejor Jugador Extranjero de la Segunda División de España, un reconocimiento que reafirmó su calidad.

Su éxito lo llevó luego a militar en equipos como el Valencia CF y el Albacete Balompié, consolidándose como un delantero temido por su fuerza y olfato goleador.