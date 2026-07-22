¿Rompieron palito?

ML | Medios de comunicación, influencers y algunas cuentas en redes sociales han catalogado como “trágico” que el futbolista argentino Lionel Messi dejara de seguir en Instagram a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Y es que después que Argentina perdiera la final del Mundial 2026, ante España, el pasado domingo, curiosos verificaron la lista de cuentas seguidas por el futbolista en la mencionada red social, y se percataron que el perfil de Infantino ya no aparece entre sus contactos.

Lo que ha generado especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos. Por su parte, Infantino posteó un mensaje de agradecimiento a la selección Albiceleste por su participación en el Mundial, acompañado de una galería de fotos con Messi en primer plano.