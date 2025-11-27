Rómulo Roux cierra en quinto lugar en Concurso Completo de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Este jueves 27 culminó la modalidad de Concurso Completo en el deporte ecuestre de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, en Perú, donde compitió el atleta panameño Rómulo Roux.

Roux, montando a Cornelius Bo, obtuvo el tercer lugar en la prueba de Adiestramiento, con una calificación de 29.4 puntos. Posteriormente, el excandidato presidencial se ubicó en la quinta posición en la Prueba Cross Country tras registrar 13.2 puntos. Esa misma posición alcanzó en la Prueba de Salto, donde sumó 4.0 puntos.

Con un total de 46.6 puntos acumulados, Rómulo Roux finalizó en el quinto lugar general entre 15 competidores.