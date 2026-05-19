Rosario Central pasa a octavos de la Libertadores en una noche crucial para Boca y Cruzeiro

Comandado por Ángel Di María, Rosario Central goleó este martes a Universidad Central de Venezuela y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, en el inicio de una quinta fecha donde Boca Juniors y Cruzeiro se juegan la vida en La Bombonera.

En un colmado Gigante de Arroyito, Rosario Central se impuso con autoridad 4-0 al equipo venezolano y se clasificó a los octavos liderado por el Fideo Di María, autor de uno de los tantos.

Se une de esta manera en octavos a los ya clasificados Independiente Rivadavia de Mendoza y Corinthians.

Goleó al once vinotinto con tantos de Alejo Véliz (21'), Vicente Pizarro (38'), Di María (70') y su histórico goleador Marco Ruben (78').

El Canalla pasó a liderar el Grupo H con 13 puntos, seguido de Independiente del Valle con 7, Universidad Central con 6 y Libertad de Asunción sin puntos.

Por el mismo grupo, en el último turno de la noche (desde las 02H00 GMT del miércoles), Independiente del Valle intentará aprovechar en Quito el escenario que le dejó servido Rosario Central y derrotar a un eliminado Libertad de Paraguay para sellar su boleto a octavos

- Fluminense respira y Coquimbo cumple -

Mientras tanto, en el Maracaná, Fluminense se salvó de una lapidaria eliminación anticipada al derrotar 2-1 a Bolívar de La Paz, un resultado que de todas maneras deja complicado al equipo de Rio de Janeiro, que ya no depende de sí mismo para avanzar a los octavos.

Luciano Acosta abrió el marcador apenas a los 5 minutos para los locales, pero el empate de Carlos Melgar (23') tiró un baldazo de tensión para los dirigidos por el argentino Luis Zubeldía, que luego respiraron con el zurdazo de John Kennedy (70') para el 2-1 final.

El Flu consiguió su primera victoria en esta edición de la Copa y por su escasa diferencia de gol verá con atención el duelo del jueves entre Independiente Rivadavia y el venezolano Deportivo La Guaira.

A la misma hora, en un duelo de líderes del Grupo B, Coquimbo Unido goleó 3-0 en Chile al colombiano Deportes Tolima y saltó a la cima.

Al minuto 26, Manuel "Toto" Fernández abrió la cuenta, que ampliaron Cristían Zavala (45+3') y Nicolás Johansen (54').

Los Pijaos, con 7 puntos, mantienen vivas las chances hacia la última fecha pero deben esperar el duelo del miércoles entre Nacional de Uruguay y Universitario de Perú, empatados con 4 puntos en el grupo más apretado de la copa.

- Boca y Cruzeiro se juegan la vida -

En el segundo turno, toda la tensión se concentra en la visita de Cruzeiro a La Bombonera. Boca Juniors llega al crucial duelo con apenas seis puntos y está obligado a ganar en el partido más delicado de su campaña continental.

Ya eliminados del Apertura en Argentina, los dirigidos por Claudio Úbeda apuestan todo a la Copa para salvar el semestre.

Una derrota ante Cruzeiro clasificará a los brasileños y dejará al Xeneize al borde del abismo en el Grupo D, pues podría despedirse del torneo anticipadamente si el jueves Universidad Católica derrota en Santiago a Barcelona de Ecuador.

El once de Belo Horizonte, por su parte, llega impulsado y solo perdió uno de sus últimos nueve partidos en todas las competencias.

- Platense, Mirassol y Del Valle quieren completar la fiesta -

La jornada todavía puede entregar más clasificados.

Platense intentará prolongar su sorprendente estreno internacional cuando visite a Independiente Santa Fe en Bogotá, donde le alcanzará un empate para clasificar en el Grupo E.

Otro debutante que va por el paso anticipado a octavos es el soprendente Mirassol brasileño, líder del Grupo G, que debe derrotar a Always Ready en Asunción, sede neutral del encuentro tras el cambio de localía provocado por las protestas en Bolivia.