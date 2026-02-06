Róster de la selección de Panamá para el Clásico Mundial 2026 definido

Panamá debuta ante Cuba, el viernes, 6 de marzo - 11:00 am. Luego, choca el sábado, 7 de marzo, ante Puerto Rico - 6:00 pm. Se medirá a Canadá, el 8 de marzo - 6:00 pm, y cierra la fase de grupos ante Colombia, el 9 de marzo - 11:00 am.El certamen comenzará el 5 de marzo en el Tokyo Dome, en Japón, con China Taipéi y Australia jugando el primer partido. Los otros grupos —ubicados en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico; el Parque Daikin de Houston; y el Parque LoanDepot de Miami— comenzarán a jugar el 6 de marzo.Cada grupo (Tokio, San Juan, Houston y Miami) cuenta con cinco equipos que juegan todos contra todos. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a cuartos de final. Los equipos que avancen de Tokio irán a Miami, y los de San Juan jugarán en Houston.Los ganadores de los cuartos de final se enfrentarán en Miami para las semifinales y la ronda de campeonato. El campeonato se celebrará el 17 de marzo.