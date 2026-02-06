Róster de la selección de Panamá para el Clásico Mundial 2026 definido

Panamá ya tiene a su equipo para disputar el Clásico Mundial 2026.

La Major League Baseball (MLB), mediante un programa especial emitido en su plataforma MLB Network, reveló el pasado 5 de febrero los róster oficiales de las selecciones que participarán en el máximo torneo de béisbol de selecciones nacionales, que se jugará de se jugará del 5 al 17 de marzo.

La tropa panameña, dirigida por el mánager José Mayorga, está en el Grupo A del torneo, junto a Cuba, Colombia, Canadá y Puerto Rico. La sede del grupo será el estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto.