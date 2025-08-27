Rüdiger regresa a la nómina de Alemania para clasificatorios al Mundial

El defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger regresa la selección alemana para los dos primeros partidos clasificatorios al Mundial-2026 a comienzos de septiembre, según la nómina anunciada este miércoles por el seleccionador Julian Nagelsmann.

Ausente por lesión para la Final Four de la Liga de las Naciones a comienzos de junio, Antonio Rüdiger recupera su sitio en la Mannschaft.

Traspasado al Galatasaray turco, Leroy Sané no figura en la nómina de 23 jugadores llamados para los partidos de septiembre.

Nagelsmann también deberá ingeniárselas para que no se noten las ausencias de varios jugadores lesionados (Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Marc-André ter Stegen).

Para los partidos ante Eslovaquia en Bratislava (4 de septiembre) e Irlanda del Norte en Colonia (7 de septiembre), el seleccionador llamó a tres novatos: el arquero del Augsburgo Finn Dahmen (27 años), al defensor del Fráncfort Nnamdi Collins (21 años) y al volante del Maguncia Paul Nebel (22 años).

Alemania debe liderar su grupo de cuatro, que completa Luxemburgo, para asegurar su presencia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio-19 de julio) sin tener que pasar por un repechaje el próximo mes de marzo.

. Lista de convocados de Alemania:

Arqueros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augsburgo), Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensores: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nnamdi Collins (Eintracht Fráncfort), Robin Koch (Eintracht Fráncfort), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid/ESP), Jonathan Tah (Bayern Múnich)

Centrocapitstas: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Maguncia), Serge Gnabry (Bayern Múnich), Leon Goretzka (Bayern Múnich), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Jamie Leweling (Stuttgart), Paul Nebel (Maguncia), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool/ENG)

Delanteros: Niclas Füllkrug (West Ham/ENG), Nick Woltemade (Stuttgart)