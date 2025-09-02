Rumbo al Mundial

La Selección Nacional U18 de béisbol de Panamá emprendió ayer el viaje rumbo a la ciudad de Okinawa, Japón, para competir en el Mundial U18, que se celebra del 5 al 14 de septiembre y en el que participan los 12 mejores equipos del planeta.

El conjunto salió por la mañana en autobús desde la Academia Mariano Rivera, ubicada en La Chorrera, Panamá Oeste. Posteriormente llegó al Aeropuerto de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, para abordar cerca de las 3:00 p.m. el avión con destino a México, en un trayecto de unas 4 horas de duración. De suelo azteca a Tokio, estarán en unas 13 horas de vuelo, con llegada estimada a las 6:20 a.m., del 3 de septiembre.

Y luego, de Tokio a Okinawa, casi 3 horas más. “Ahora hay que esperar llegar allá, que los muchachos se recuperen y salir en busca de esa medalla”, indicó Carlos Maldonado. Panamá integra el Grupo B del certamen junto a Estados Unidos, Alemania, China, Australia y China Taipéi.

Su primer partido será el 5 de septiembre a las 10:30 a.m., hora en Japón (8:30 p.m. del 4 de septiembre en Panamá) contra EEUU. El zurdo santeño José Serva será el abridor. “El viernes salimos con Estados Unidos, sabemos lo que estamos enfrentando, estamos preparados y vamos a buscar ese triunfo”, añadió Maldonado.