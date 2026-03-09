Rusia gana su primer oro paralímpico desde 2014

La esquiadora Varvara Voronchikhina dio a Rusia su primera medalla de oro en unos Juegos Paralímpicos desde 2014, tras imponerse este lunes en el supergigante disputado en Cortina d'Ampezzo (norte de Italia).Voronchikhina, de 23 años, superó a la francesa Aurélie Richard, medalla de plata, y la sueca Ebba Aarsjoe completó el podio.La semana pasada, Voronchikhina ya había logrado la primera medalla para la delegación rusa al lograr el bronce en el descenso.Pese a que sigue la guerra de Rusia con Ucrania, el Comité Paralímpico Internacional (IPC) permitió la participación de seis deportistas rusos y cuatro de su aliado Bielorrusia, representando a sus países, con la bandera y el himno, y no como atletas neutrales."Felicitaciones a Varvara Voronchikhina por la primera medalla de oro de Rusia en los Juegos Paralímpicos", la felicitó el ministro ruso de Deportes, Mijaíl Degtyarev, en la red social Telegram: "¡Suena el himno ruso!", añadió.Rusia fue excluida de los Juegos de 2018 debido a un escándalo de dopaje, aunque a algunos atletas se les permitió competir como neutrales.Tras el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2023, Rusia y su aliado Bielorrusia fueron vetados de los Juegos Paralímpicos de 2022, dos años después se autorizó la participación de algunos deportistas como neutrales en París.